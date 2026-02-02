Designada por Zohran Mamdani, Mata se convierte en la primera latina al frente del Departamento de Servicios para Veteranos.

Su experiencia en activismo migratorio y servicio militar será clave en su gestión

En un movimiento que marca un hito en la administración de Zohran Mamdani en Nueva York, Yesenia Mata se ha convertido en una figura clave del nuevo equipo de gobierno.

Fue designada como comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos, cargo desde el cual pondrá al servicio su amplia experiencia en la defensa de inmigrantes y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Mata, una latina de origen mexicano, creció como hija de inmigrantes indocumentados procedentes de San Luis Potosí.

Su vida personal y profesional ha estado profundamente marcada por esa experiencia: desde joven aprendió en carne propia las barreras legales y sociales que enfrentan las familias migrantes en Estados Unidos,

Ese conocimiento se ha transformado en motor de su activismo y liderazgo comunitario.

Antes de su reciente incorporación al gabinete de Mamdani, Mata se destacó como directora ejecutiva de La Colmena, una organización con base en Staten Island dedicada a la defensa de los derechos de inmigrantes y jornaleros, como lo describe Mirage News.

Su labor no solo abarcó servicios directos a trabajadores de bajos ingresos, sino también campañas y estrategias de movilización que buscaron amplificar la voz de comunidades latinas en un contexto político a menudo hostil.

De activista a funcionaria: la trayectoria de Yesenia Mata al servicio de inmigrantes y veteranos

La trayectoria de Mata cruza distintos ámbitos. Es sargento en la Reserva del Ejército de Estados Unidos dentro de la Policía Militar, lo que le ha otorgado una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan los veteranos, especialmente aquellos con raíces migratorias o familias inmigrantes.

Además, representó a Staten Island en la Comisión de Justicia Racial de la ciudad de Nueva York, y su trabajo ha sido citado en publicaciones como The Hill, HuffPost y Univision.

Su experiencia política incluyó un papel nacional como estratega de difusión latina en la campaña presidencial de Bernie Sanders, donde organizó comunidades latinas en múltiples estados, desde Chicago hasta California.

También fue directora política de Dream Action Coalition, una organización que aboga por la reforma migratoria a nivel federal.

La importancia simbólica de su designación no ha pasado desapercibida. Mata es la primera latina en liderar el Departamento de Servicios para Veteranos en la historia de Nueva York, un hecho celebrado por líderes comunitarios y defensores de derechos civiles.

En su nuevo cargo, según la administración, se encargará de conectar a los veteranos con servicios esenciales como vivienda, atención médica y apoyo al emprendimiento, garantizando que aquellos que sirvieron a la nación también sean apoyados plenamente cuando regresen a la vida civil.

Para Mata, el servicio público ha sido una constante: desde el ejército hasta la defensa comunitaria, ha buscado construir puentes entre las instituciones y quienes más necesitan respaldo, como se registra en La Nación.

“El servicio ha sido la base de mi vida... y como comisionada me comprometo a garantizar que cada veterano y familia militar en Nueva York sea reconocido, apoyado y empoderado”, afirmó tras su nombramiento.

Su historia, desde la hija de inmigrantes hasta convertirse en una de las funcionarias de mayor influencia en la Gran Manzana, resalta no solo la diversidad de la ciudad, sino también la creciente presencia y liderazgo de latinos en las estructuras de poder de Estados Unidos.