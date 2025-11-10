YouTube ofrece reembolsos tras retirar canales de Disney sin previo aviso: esta es la compensación que reciben los afectados

La plataforma de streaming Youtube TV ha ofrecido un reembolso para sus clientes luego de que todos los programas de Disney Entertainment fueron retirados sin aviso de la programación.

Programas como ABC News y ESPN fueron retirados de YouTube TV abruptamente el pasado 30 de octubre, después de que no se lograron acuerdos de renovación entre las dos compañías, de acuerdo con los detalles de las empresas.

Por lo tanto, YouTube, que es propiedad de Google, aseguró que si los usuarios no tienen acceso a estos programas mencionados por un “periodo prologado”, que no especificaron, podrán recibir un reembolso de dinero.

YouTube TV es el canal de televisión en línea más popular de EE. UU. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Según la gigante de videos y contenido multimedia, algunos suscriptores ya empezaron a recibir hasta 20 dólares como compensación, desde el pasado domingo 9 de noviembre, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el medio Variety.

Además, la empresa de Google aseguró que los estadounidenses que usen YouTube TV para ver contenido en vivo recibirán correos en los próximos días para saber cómo proceder en la petición del reembolso.

Los canales que ya no se podrán ver de Disney son: las estaciones de noticias del medio ABC News, y sus afiliadas; ESPN; Disney Channel; Disney Junior; Disney XD; FX; FXX; FXM; National Geographic; National Geographic Wild y Freeform.

Se cancelaron todos los canales de Disney en YouTube TV. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Sabemos que los suscriptores están frustrados con la interrupción y seguimos instando a Disney a que trabaje constructivamente con nosotros para llegar a un acuerdo justo que restablezca sus redes a YouTube TV lo antes posible”, se pronunció YouTube en un comunicado al respecto.

“En lugar de negociar de buena fe con nosotros para llegar a un acuerdo, Disney sigue recurriendo a su estrategia habitual”, se lee en el informe.

YouTube TV es el servicio de televisión en internet pago más popular del país norteamericano. Hasta el momento, la plataforma cuenta con alrededor de 10 millones de suscriptores en todo Estados Unidos.

Este servicio de streaming tiene un valor de 82,99 dólares al mes.

Los suscriptores recibirán el reembolso esta semana. | Foto: 123 Rf

Según el informe de YouTube, Disney aún está en la oportunidad de aceptar un acuerdo de renovación para que los millones de estadounidenses suscritos pueden seguir viendo los canales mencionados sin ningún problema, a vísperas de importantes partidos deportivos que serán transmitidos por ESPN.

De acuerdo con la compañía de Google, Disney Entertainment se negó a establecer un acuerdo porque exigió un precio exorbitante.