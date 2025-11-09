Estos son los estrenos imperdibles de Netflix para la semana del 10 al 14 de noviembre

Netflix es una de las plataformas de streaming favoritas por su amplio catálogo y variedad de contenido, pues no solo cuenta con producciones cinematográficas originales, sino también con juegos interactivos.

A continuación les presentamos las producciones que se estrenarán en la segunda semana de noviembre junto a su sinopsis oficial, según lo divulgado en la plataforma estadounidense.

10 de noviembre

Marines

Esta atrapante serie documental sigue a una excepcional unidad de marines mientras realiza peligrosos ejercicios de combate en el océano Pacífico.

Estreno de Netflix. | Foto: Tomada de Netflix

Sesame Street

Esta nueva versión de la serie llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans y nuevas maneras de jugar.

Estreno de Netflix. | Foto: Tomada de Netflix

12 de noviembre

Sra. Playmen

Tras la traición de su esposo, una mujer debe dirigir una revista erótica que se convierte en símbolo del empoderamiento en la Roma de los años 70. Está inspirada en hechos reales.

Selling The OC

El Grupo Oppenheim se expande al condado de Orange, donde un nuevo equipo inmobiliario exhibe lujosas propiedades frente al mar y grandes personalidades agitan las aguas.

Soy Eddie

En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y mucho humor.

Una Navidad extra

Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

El caso Eloá: Rehén en vivo

Este documental atrapante explora el caso de una adolescente secuestrada por su exnovio en una de las situaciones con rehenes más impactantes de Brasil.

Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia.

13 de noviembre

El último samurái en pie

A inicios de la era Meiji, Shujiro, un exsamurái invicto, decide participar en un juego mortal para salvar a su familia y a los habitantes de su aldea.

Academia Unicornio

Cuando una fuerza oscura amenaza con destruir la Isla Unicornio, una adolescente y sus compañeros deben romper las reglas para proteger su adorada academia de magia.

Si no hubiera visto el sol

Cuando un infame asesino serial es entrevistado por una joven mujer para un documental, su pasado revela una profunda red de trauma y desconsuelo relacionada con su primer amor.

Estreno de Netflix. | Foto: Tomada de Netflix

La bestia en mí

Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo, que podría ser un asesino.

Delhi criminal

Esta serie, inspirada en hechos reales y ficticios, sigue las investigaciones policiales de crímenes resonantes que sacuden a la ciudad de Delhi.

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa

Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

La ola

Olas de cambio contra el abuso estallan en la universidad cuando el testimonio de Julia, marcado por una noche confusa, se convierte en el centro de un movimiento por la justicia.

Tee Yai: Nacido para el crimen

Bangkok, años 80. Un astuto ladrón realiza una serie de robos audaces que desconciertan a todos, hasta que un policía se decide a detenerlo.

14 de noviembre

El cuco de cristal

Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad.

Me late que sí

Un hombre común, desperado y harto de su mala fortuna, idea un golpe audaz y reúne a un grupo muy peculiar para intentar lo imposible: robar el premio de la lotería en vivo.

En sueños

Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta.

Lefter: La historia de un maestro del fútbol