Misteriosa muerte de mujer en alojamiento turístico del Quindío: así ocurrió todo

Lo que parecía un plan de descanso para varias personas terminó en tragedia, luego de que una mujer de 41 años muriera en extrañas circunstancias al interior de un alojamiento turístico de Quimbaya, Quindío, ubicado más exactamente en la carrera 2A entre calles 24 y 25, frente a la institución educativa Simón Bolívar, en la vía que conduce hacia Montenegro.

Se trata de Yessica Mariel Hernández Argáez, quien murió durante la mañana de lunes, 18 de agosto, al interior de dicho alojamiento que había sido alquilado, durante el puente de La Ascensión.

De acuerdo con el medio regional Quindío Noticias, Yessica Mariel llegó a ese alojamiento de Quimbaya en compañía de dos personas, el domingo 17 de agosto.

Sin bien, todo hace parte de una investigación por parte de las autoridades, todo parece indicar que ese domingo, la mujer y las otras dos personas recorrieron el municipio y, a su vez, habrían ingerido bebidas alcohólicas.

“Según versiones iniciales, ya en el alojamiento, Yessica se habría levantado en estado de alicoramiento y, al desplazarse por las escaleras del lugar, sufrió una caída accidental. Sus acompañantes no notaron lo ocurrido de inmediato y solo en horas de la mañana, al percatarse de su ausencia, la encontraron tendida al pie de las escalas”, agregó el medio regional.

El hallazgo de la mujer, de quien se dice era oriunda del municipio de Buga, Valle del Cauca, pero vivía desde hace un buen tiempo en Ibagué, ocurrió el lunes a las 6:30 a. m.

Posteriormente, al lugar arribaron los bomberos, quienes se percataron que la mujer no presentaba signos vitales, motivo por el cual, luego llegaron unidades de criminalística para llevar a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.