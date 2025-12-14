Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

La vida de Germán Darío Duque, un joven de 17 años oriundo de Calarcá, Quindío, cambió en la tarde del 4 de noviembre cuando resultó con quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo mientras trabajaba en una casa del terror que había instalado una empresa de turismo de manera itinerante.

El joven conoció a la compañía HL Viajes y Excursiones a través de una publicación de Facebook e hizo un acuerdo verbal con ellos para fungir el papel de carnicero dentro de la atracción que se abrió de forma temporal en el municipio, donde laboró del 20 de octubre al 3 de noviembre a cambio de 400 mil pesos correspondientes al trabajo de esas dos semanas.

Pero el día que terminaba ese acuerdo ocurrió una tragedia. “A él le tocaba manipular una motosierra que funcionaba con combustible, quedaron residuos de gasolina en el machete, porque ese objeto hacía parte de la función, porque el machete estaba encendido”, relató su hermano Diego Duque.

La familia cuenta que los asistentes a esa atracción lo vieron en llamas y tuvieron que apagar el fuego que salía de sus extremidades y espalda usando un extintor. “Después de eso no hubo ambulancia, tampoco bomberos. Lo llevaron en una camioneta particular hasta el hospital de Calarcá”, agregó Duque.

Los recuerdos de ese momento son difusos. Desnudo, en medio del dolor por las laceraciones, el joven corrió desnudo por la sala de urgencias del hospital donde lo ingresaron a una ducha y le pusieron paños sobre su piel para controlar la temperatura, también le aplicaron morfina para el dolor, pero eran tales las heridas que lo remitieron al Hospital San Juan de Dios ubicado en Armenia.

El diagnóstico fue desalentador: quemaduras en alrededor del 85 por ciento de su cuerpo tan extremas que su piel parecía una pieza de parafina derretida y tan agudas que tuvo que ser trasladado a Bogotá, donde esta semana le practicaron una cirugía para ponerle injertos de piel.

Para hacerle curaciones los médicos deben sedarlo porque el dolor es tan intenso que no podría soportarlo y el cuadro de salud necesita una recuperación de varios meses en la que, a pesar de la cantidad de los tratamientos que se haga, no podrá recuperar la salud que tenía antes de aceptar el trabajo en esa casa del terror.