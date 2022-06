Acore tilda de “oportunista” carta de Gustavo Petro a soldados y policías

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, institución que reúne a los exmiembros de la Fuerza Pública, se pronunció este miércoles 15 de junio sobre una carta que el candidato presidencial les envió recientemente a los soldados y policías activos en la que les promete mejorar sus condiciones de vida.

Acore tildó la misiva de “oportunista” y señaló que en ella el candidato realiza propuestas “populistas” e “inviables en algunos casos” para lograr votos de familiares de los uniformados.

“La mesa de trabajo de 52 federaciones, asociaciones y fundaciones de la reserva, veteranos y pensionados de la Fuerza Pública considera informar a la opinión pública nuestro rechazo a la carta oportunista realizada por el candidato Gustavo Petro a los soldados y policías activos de Colombia, persistiendo en involucrar a la Fuerza Pública en el debate político, recurriendo a propuestas populistas e inviables en algunos casos, con el fin de pescar votos en la familia de la institución”, señaló la asociación en el texto.

Adicionalmente, cuestionó que, en el pasado, miembros del Pacto Histórico han intentado de “todas las maneras deslegitimar el actuar de los soldados y policías de Colombia”.

“Este candidato en su afán electoral decide convertirse en nuestro redentor y protector, pero hoy más que nunca debemos traer a la memoria y recordar que quienes representan el denominado Pacto Histórico han intentado de todas las maneras deslegitimar el actuar de los soldados y policías de Colombia e, incluso, nos ha estigmatizado como aliados del narcotráfico, mercenarios y delincuentes”, agrega el comunicado.

#URGENTE Comunicado de Mesa de Trabajo de la #Reserva sobre reciente carta oportunista y populista del candidato @petrogustavo a nuestros soldados y policías de la patria.



Rechazamos manoseo a @FuerzasMilCol @PoliciaColombia ante su afán electoral con fin de pescar votos. pic.twitter.com/6xplyiFZZJ — ACORE (@acorecolombia) June 15, 2022

Sobre las propuestas, Acore manifestó que algunas ya se han venido “trabajando” en otros gobiernos, pero reiteró que hay promesas que no tienen viabilidad, son poco efectivas y no se dice cómo se llevarán a cabo.

“Estas propuestas, además de desinformar a los colombianos, ya se han venido trabajando en distintos gobiernos a lo largo del tiempo, como son el tema de la vivienda, salud y educación. Y realiza promesas que no tienen viabilidad posible o son ineficientes y poco efectivas; además, en ningún momento se expone cómo se financiarán”.

Finalmente, Acore invitó a los ciudadanos a votar masivamente el próximo domingo 19 de junio y a hacerlo por la propuesta que “garantice la democracia”.

“Rechazamos el manoseo que este candidato pretende con las Fuerzas Militares y de Policía, y, por el contrario, llamamos a todos los ciudadanos a votar masivamente y realizarlo por la propuesta que garantice nuestra democracia, la libertad, el orden, la estabilidad de las instituciones y el bienestar y prosperidad de todos los colombianos”, concluye el comunicado.

La carta de Petro

En la misiva, que se conoció el pasado lunes, Petro promete mejorar las condiciones de vida de los uniformados para que logren “vivir sabroso”, con referencia a la célebre frase de Francia Márquez.

Petro afirmó que “la mayoría” de estos uniformados aportan a la construcción “de una Colombia más humana”. Y mencionó varios problemas que aquejan a los miembros de la Fuerza Pública. “(...) No cuentan con una vivienda digna, tienen que esperar meses para obtener una cita médica, los ingresos no les alcanzan para pagarles una educación decorosa a sus hijos, no gozan de descansos acorde a sus extenuantes jornadas laborales e incluso se les volvió un privilegio acceder a un club vacacional”, listó.

Habló sobre su propuesta llamada “Nueva Política Integral de Seguridad”, la cual tendría énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático. Uno de sus pilares, aseguró Petro, es “fortalecer la Fuerza Pública y el bienestar de sus integrantes, en especial el de los más vulnerables, para lograr la paz total en el territorio nacional”.

Esto lo dice cuando en su programa de gobierno expuso claramente la intención de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), afirmando que llevaría al “tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”.

En la carta, Petro les dijo a los uniformados que se aliaría con la empresa privada para construir ciudadelas en las que vivirían durante sus labores. Todo esto “para que ustedes no tengan que seguir viviendo en zonas marginales, incluso de alto riesgo para su seguridad, máxime si se tiene en cuenta que después de su turno laboral regresan a casa de civil y desarmados”.

En la misma línea de vivienda, también prometió que en un gobierno suyo los soldados y policías no deberán vivir en inquilinatos al ser trasladados.

También prometió una mejora en el subsistema de salud, “los cuales cada vez se parecen más al inhumano servicio que les ofrecen las EPS a los demás colombianos”. Entre las fallas, señaló que las citas se asignan para seis meses, hay pacientes en los pasillos y falta de medicamentos.

Frente a esto, dijo que una de las prioridades sería construir nuevos hospitales en varias partes del país para fortalecer instituciones “tan importantes” como el Hospital Militar.

Petro propuso ampliar y modernizar las guarderías y los colegios de la Fuerza Pública. A su vez, impulsar un programa de becas para sus hijos. Tendrían acceso al Sena garantizado y a la universidad pública, así como prioridad en el Icetex a la hora de acceder a un préstamo “sin interés alguno y hasta condonaremos la deuda de los mejores”, se lee en la carta.

Además, para mejorar ingresos del hogar, los esposos y esposas de los uniformados podrán acceder a cursos especiales en el Sena.

En su lista de promesas, Petro dijo que remodelará los centros vacacionales y liderará esfuerzos “altruistas” de la sociedad civil para que los miembros de la institución puedan “vivir sabroso”.

A su vez, propuso transformar el servicio militar en servicio social para que “solo los profesionales, bien entrenados, bien equipados y bien remunerados, se encarguen de combatir el crimen”.