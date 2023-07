“Alcaldes se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales”: advierten riesgos de seguridad para mandatarios de 75 municipios

El Director de la entidad apoyó la labor que realizan los alcaldes y les dijo que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.

Asimismo, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones del próximo mes de octubre: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.