“Álvaro Uribe nunca conoció o supo de pagos”: abogado Jaime Lombana

“Jamás, jamás Álvaro Uribe conoció de pagos aún bajo la explicación de gastos de transporte o viáticos”. Con este argumento, el abogado Jaime Lombana salió en defensa del expresidente en medio de la investigación por presunto fraude procesal y soborno, sobre la existencia de supuestos pagos a Carlos Enrique Vélez, exparamilitar.

Lombana se refiere a la versión de Vélez según la cual, el 18 de julio de 2017, lo visitó en su centro de reclusión el abogado Diego Cadena, y allí, dice Vélez, le ofreció 200 millones de pesos para que ayudara a desmentir las declaraciones que había dado en contra del expresidente Uribe, el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá o Alberto Guerrero.

“Él (Diego Cadena) se me presentó como el abogado del presidente Álvaro Uribe y yo le dije expresidente, luego le digo que en que le puedo servir”, señaló Vélez.

Agregó que duraron hablando como media hora y luego le firmó a Cadena una carta que el abogado redactó de su puño y letra.

Por eso el abogado Lombana, en plena audiencia, hizo lectura de las cartas que entregaron a Vélez en la Corte Suprema. La primera fue escrita por Diego Cadena en hoja con membrete de su oficina, pero firmada por Carlos Enrique Vélez. Según Lombana: “Es inusual pero no ilícito, no hubo ofrecimiento de plata”.

Lombana le dijo a la juez del caso que Vélez es un mentiroso porque en las grabaciones o interceptaciones, cuando está molesto por el presunto incumplimiento de los pagos, Vélez amenaza con mentir y cambiar su versión.

Y no es la primera vez que salen a la luz las contradicciones de Vélez. En el transcurso de la diligencia judicial que se llevó a cabo hace un tiempo ante la Corte Suprema de Justicia, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez no pudo ser claro ante la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre algunas declaraciones suyas, como que él no conocía al senador Iván Cepeda y que firmó una carta del abogado Diego Cadena el mismo día que lo conoció.

De hecho, la pregunta de la defensa de Uribe fue una sola: “¿No existe ninguna posibilidad de que nosotros encontremos registros de ingreso de Iván Cepeda a reuniones con usted en La Picota?”. El exparamilitar respondió: “Eh, Ave María, doctor. Si quiere apostemos una platica, el sueldo suyo y el mío, aunque yo no tengo sueldo. Su señoría, hágale tranquilo, pero esté seguro de parte mía que Iván Cepeda conmigo no habló, ni entró ese día a la cárcel. Como le estoy diciendo a su señoría, ese tiquete que tienen ustedes ahí, de testigo de la supuesta entrada de Iván Cepeda (...) el tiquetico y se queda en el guardia”.

En la audiencia, el abogado Lombana señaló que incluso cuando Diego Cadena hizo pagos y que no fueron ilegales, tampoco se puede probar que Cadena le dijera a Vélez o le sugiriera que ese dinero venía de Álvaro Uribe Vélez.