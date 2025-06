Andrea Petro no se quedó callada y lanzó certero mensaje a Álvaro Leyva tras explosiva carta contra su papá: “Ególatra de atención”

“De nuevo me dirijo a usted. Esta vez con mayor pesar. Aún más, lo hago con profunda tristeza. Debo ser franco con usted. Me duele la crudeza del lenguaje con el que me debo expresar. Inusual en mi caso, pero necesario. Su estado no permite nada diferente por encontrarse en un momento de enorme confusión en lo personal, con graves implicaciones para el país que le ha correspondido liderar”, mencionó Leyva en su extensa carta dirigida al jefe de Estado.