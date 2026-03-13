Así estará el clima en Medellín este viernes, 13 de marzo: conozca lo que dice el pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este viernes, 13 de marzo.

Para la ciudad de Medellín, la institución indica que a lo largo de la jornada se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas.

Además, se estima que se tendrá una temperatura máxima de 27 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam precisa que habrá acumulados de precipitación, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa.

Este mismo panorama se espera en otros departamentos como Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Vaupés, Amazonas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Vichada, Guainía, Meta, Norte de Santander, Caldas, Quindío y Risaralda.

Por otra parte, según el pronóstico, las lluvias de menor intensidad son posibles en zonas específicas de Córdoba, sur de La Guajira y Arauca.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que en Medellín estén presentas las lluvias por lo que queda del mes de marzo. Además, se ha señalado que hay más probabilidad de que el agua caiga en mayor medida e intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.

En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.

Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.

Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuentas de las fuertes lluvias.