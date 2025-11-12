Suscribirse

Nación

Así fue la captura de los presuntos señalados de secuestrar a dos policías en Urabá

Los hechos ocurrieron en 2024, según el Gaula de la Policía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 11:24 p. m.
Policías de espalda
Así fue la captura de señalados de secuestrar a dos policías en Urabá. | Foto: SEMANA

En octubre de 2024, la Policía enfrentó un duro momento cuando dos de sus investigadores fueron secuestrados por hombres que, al parecer, serían integrantes del Clan del Golfo.

Los uniformados fueron interceptados por sujetos armados que los despojaron de sus prendas de vestir, de sus armas de dotación, los agredieron y los amenazaron.

Capturado presunto implicado en secuestro de dos policías en Urabá, en el 2024.
Capturado presunto implicado en secuestro de dos policías en Urabá, en el 2024. | Foto: Policía

Tras el hecho, el Gaula de la Policía inició la investigación y logró identificar a los posibles responsables del secuestro. De acuerdo con la institución, los capturados son conocidos con los alias de Eder, Aldair y Marlon.

“De acuerdo a las investigaciones, los capturados habrían participado en el secuestro de dos uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2024 en el corregimiento de Mulatos (Urabá)”, indicó la Policía.

Por su parte, el coronel Edgar Correa, director Gaula, indicó: “Los policías fueron interceptados por hombres armados que los trasladaron a una zona rural de Necoclí, donde fueron despojados de sus prendas de vestir y armas de dotación, además de ser amenazados y agredidos durante su retención”.

Policía presenta a capturados implicados en secuestro de dos policías en el 2024.
Policía presenta a capturados implicados en secuestro de dos policías en el 2024. | Foto: Policía

Respecto a la trayectoria criminal de los capturados, explicó la Policía que, “alias Eder, con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro de la estructura delictiva, fungía como cabecilla de zona en los corregimientos El Mellito y Zapata, y sería el responsable de ordenar el secuestro de los uniformados”.

En rueda de prensa la Policía Metropolitana presentó 2 capturados por el delito de secuestro y donde exigían la suma de $500 millones por liberar a la víctima.
El Gaula puso a disposición de autoridades competentes a los capturados. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Asimismo, la autoridad indicó que “alias Aldair y Marlon habrían sido los encargados de mantener en cautiverio a las víctimas, sometiéndolas a tratos inhumanos y apropiándose de sus armas de dotación y demás pertenencias”.

Frente al avance de la investigación, el Gaula precisó que “esta subestructura del Clan del Golfo mantenía su accionar delictivo en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá y en los corregimientos aledaños de Necoclí (Antioquia), donde estarían involucrados en delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado y hurto”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

2. Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

3. ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

4. El obstáculo para que James Rodríguez llegue a Flamengo: esta es la extensa lista de equipos que lo quieren fichar

5. Luis Díaz desafía a los científicos y la ciencia: la obra maestra que era prácticamente imposible de hacer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaGAULAFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.