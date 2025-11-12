Así fue la captura de los presuntos señalados de secuestrar a dos policías en Urabá

En octubre de 2024, la Policía enfrentó un duro momento cuando dos de sus investigadores fueron secuestrados por hombres que, al parecer, serían integrantes del Clan del Golfo.

Los uniformados fueron interceptados por sujetos armados que los despojaron de sus prendas de vestir, de sus armas de dotación, los agredieron y los amenazaron.

Capturado presunto implicado en secuestro de dos policías en Urabá, en el 2024. | Foto: Policía

Tras el hecho, el Gaula de la Policía inició la investigación y logró identificar a los posibles responsables del secuestro. De acuerdo con la institución, los capturados son conocidos con los alias de Eder, Aldair y Marlon.

“De acuerdo a las investigaciones, los capturados habrían participado en el secuestro de dos uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2024 en el corregimiento de Mulatos (Urabá)”, indicó la Policía.

Por su parte, el coronel Edgar Correa, director Gaula, indicó: “Los policías fueron interceptados por hombres armados que los trasladaron a una zona rural de Necoclí, donde fueron despojados de sus prendas de vestir y armas de dotación, además de ser amenazados y agredidos durante su retención”.

Policía presenta a capturados implicados en secuestro de dos policías en el 2024. | Foto: Policía

Respecto a la trayectoria criminal de los capturados, explicó la Policía que, “alias Eder, con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro de la estructura delictiva, fungía como cabecilla de zona en los corregimientos El Mellito y Zapata, y sería el responsable de ordenar el secuestro de los uniformados”.

El Gaula puso a disposición de autoridades competentes a los capturados. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Asimismo, la autoridad indicó que “alias Aldair y Marlon habrían sido los encargados de mantener en cautiverio a las víctimas, sometiéndolas a tratos inhumanos y apropiándose de sus armas de dotación y demás pertenencias”.