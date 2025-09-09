Tras completarse casi dos meses del secuestro de los policías Franque Hoyos y Yordyn Fabián Pérez, por parte del ELN en Arauca, Alejandra Sanabria, esposa de Hoyos, hizo un especial llamado a la guerrilla para que respete la vida de los uniformados y los devuelva a la libertad cuanto antes.

Los agentes Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez fueron secuestrados el 20 de julio. | Foto: Captura de pantalla prueba de supervivencia

“Que por favor le respeten la vida y que en serio les hablamos desde la compasión, desde la humanidad, desde el perdón. Nosotros no tenemos rabia contra ellos (ELN), simplemente queremos que entiendan que ellos no hacen parte del conflicto que ellos tienen. Que por favor los liberen”, dijo Sanabria.

Asimismo, indicó que la incertidumbre está afectando profundamente a todo el círculo cercano de los uniformados.

“Se incrementa el dolor sin saber si están haciendo algo, ese silencio que nos tiene en el olvido, porque, pues son dos personas que realmente le importan a la familia y lo que nos hacen ver es que pareciera que para el Gobierno, pues dos policías más son un número y ya”, señaló Sanabria.

La esposa del policía Hoyos también hizo un llamado al Gobierno Nacional. “Nosotros le pedimos al Gobierno nacional, pues encabeza del presidente Petro, a la Fiscalía, a la ONU, a la OEA y con la intervención de la Iglesia católica, que nos ayuden a mediar por la liberación de mi esposo. Ya son casi dos meses que ellos llevan secuestrados y han sido momentos de mucho dolor”, dijo.

Urgente llamado al ELN para la liberación de policías secuestrados en Arauca. | Foto: FAFP

El subintendente de la Policía fue secuestrado por el ELN y llevado a Venezuela —según el ministro de Defensa— junto a su compañero Yordyn Fabián Pérez.

Los dos policías están inscritos a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que atiende los casos de los crímenes contra líderes sociales y asesinatos contra desmovilizados de las Farc.

De igual manera, la esposa del policía Hoyos expresó su preocupación por los hechos de violencia que se están presentando contra los integrantes de la fuerza pública en diferentes regiones del país.

“Esta situación es muy difícil en serio para todas las familias, en general, de todas las víctimas. Ellos son funcionarios del Estado que están expuestos a muchas cosas, pero, pues la violencia ya está sobrepasando los límites”, manifestó Sanabria.

Familiares de policías secuestrados por el ELN criticaron el que consideraron falta de apoyo por parte del presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag