Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

Las autoridades adelantan el proceso de búsqueda.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 4:31 p. m.
El condenado se fugó en las horas de la mañana. | Foto: león darío peláez-semana

Desde las primeras horas del domingo, 19 de octubre, las autoridades de Boyacá adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de Nelson Ocampo Morales, quien logró fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita y fue condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera en Neiva.

Morales llevaba un año en el centro penitenciario, tras confirmarse su participación en el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega, quien fue atacada en el año 2023 con el objetivo de sustraerle su arma de dotación.

Avanzan las investigaciones contra los dos supuestos homicidas de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva.
Homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega | Foto: Suministradas a SEMANA.

Los hechos ocurrieron cuando la uniformada se movilizaba en una motocicleta particular por el barrio Calixto, mientras se dirigía hacia el CAI Ipanema para recibir su turno.

En esa ocasión, los dos responsables del hecho fueron capturados horas después por la Policía Nacional y puestos a disposición de las autoridades judiciales del país.

Funcionarios del centro penitenciario declararon al medio Boyacá 7 Días las primeras hipótesis sobre la fuga, que se habría presentado hacia las 2 de la mañana. Según la información recolectada, el compañero de fuga de Morales fue capturado en el momento en que pretendía abandonar la cárcel de máxima seguridad.

“Un funcionario de cámaras observa a dos privados de la libertad en esta acción y activa la alarma. Ya se recapturó a uno. En este momento, plan candado”, puntualizaron los funcionarios al medio citado.

Morales y su compañero habían sido recluidos en el centro penitenciario para cumplir su condena. Por el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre los sucesos que permitieron la fuga del criminal. Sin embargo, se adelanta un plan candado en la zona con el objetivo de no perder el rastro del fugitivo.

Se conoce video de los presuntos sicarios que mataron a patrullera de la Policía en Neiva.
Una cámara de seguridad captó a los presuntos asesinos de la patrullera Paula Cristina Ortega, movilizándose en una motocicleta por una calle de Neiva. | Foto: Cortesía Autor Anónimo

La cárcel de Cómbita es una de las más seguras del país y alberga a criminales con condenas de más de 20 años de prisión por diversos delitos. Se espera que, a lo largo del día, las autoridades entreguen más información sobre el proceso de búsqueda que se adelanta en las inmediaciones del penal.

Por último, las autoridades del penal adelantan investigaciones para determinar las causas que permitieron el escape del condenado y, de esta manera, establecer responsabilidades en los hechos y aplicar las respectivas sanciones contra los posibles implicados.

3. Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

