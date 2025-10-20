“Nos deja en shock”: habla el papá de la patrullera asesinada por Nelson Ocampo Morales, delincuente fugado de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

La cárcel de Cómbita, en Boyacá, es considerada el penal más seguro de Colombia.

A esa edificación, ubicada a unos 150 kilómetros de Bogotá, envían a los delincuentes más peligrosos del país para que purguen largas penas, como lo hacía Nelson Ocampo Morales, quien fue condenado a 33 años de cárcel por el asesinato de la patrullera de la Policía Paula Cristina Ortega.

La mujer, de 28 años y madre de una pequeña de 8 años, fue asesinada el 2 de agosto de 2023 en Neiva.

Ese día, la uniformada fue abordada en un semáforo por los dos delincuentes, quienes se movilizaban en una moto y quienes la atacaron a bala sin mediar palabra para robarle su arma de dotación.

Avanzan las investigaciones contra los dos supuestos homicidas de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva. | Foto: Suministradas a SEMANA.

Minutos después, ambos fueron detenidos, uno de ellos identificado como Nelson Ocampo Morales, alias El Diablo.

En marzo de 2024, fue condenado por la justicia, pero ahora se fugó.

Desde las primeras horas del domingo 19 de octubre, las autoridades de Boyacá adelantaron labores de búsqueda para dar con su paradero.

Funcionarios de la cárcel de Cómbita dijeron al diario Boyacá 7 Días las primeras hipótesis sobre la fuga, que se habría presentado hacia las 2 a. m. del domingo.

Según la información recolectada, el compañero de fuga de Morales fue capturado en el momento en que pretendía abandonar la cárcel de máxima seguridad.

“Un funcionario de cámaras observa a dos privados de la libertad en esta acción y activa la alarma. Ya se recapturó a uno. En este momento, plan candado”, puntualizaron los funcionarios al medio citado.

Al respecto se pronunció el papá de la mujer asesinada.

“Es algo muy triste, porque se supone que es una cárcel de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. La verdad, no entiendo cómo pasa esto. Yo me di cuenta por una sobrina que me mandó la imagen y me causó mucha rabia porque imagínese: una persona de esas, estando privada de la libertad, con la condena que tenía, y se vuela de una cárcel, entonces no entiendo, no entiendo”, dijo Ortega a Blu Radio.

El hombre, además, pidió que las autoridades lo capturen de nuevo.

“Es algo ilógico, sobre todo tratándose de una cárcel de alta seguridad. Lo que pasó nos deja en shock y con muchas dudas sobre en quién estamos confiando. Les pido de corazón a las autoridades que lo vuelvan a capturar”, dijo.

Por su parte, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja (que tiene a cargo esa jurisdicción), indicó que un grupo especializado está tras la búsqueda de Ocampo, quien es integrante de las disidencias de las FARC.