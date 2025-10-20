Suscribirse

NACIÓN

Él es Nelson Ocampo Morales, peligroso asesino que se fugó de la cárcel de Cómbita

La fuga de Ocampo ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, 19 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de octubre de 2025, 2:18 p. m.
En la imagen, el asesino Nelson Ocampo Morales.
En la imagen, el asesino Nelson Ocampo Morales. | Foto: Inpec

Las autoridades avanzan en la búsqueda de Nelson Ocampo Morales, asesino que se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, donde paga una condena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega, en hechos ocurridos en Neiva, Huila.

De acuerdo con información de las autoridades, Ocampo se iba a fugar en compañía de otro criminal, identificado como Deimer Sánchez, alias Meme. Sin embargo, este no logró su cometido y terminó herido.

Contexto: Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

En cuanto a Nelson Ocampo Morales se estableció que es oriundo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y es conocido en el mundo criminal con los alias El Diablo, Mono o Jean Carlo.

De su condena de 33 años, Ocampo tan solo ha pagado 23 meses de prisión. Este individuo fue condenado en diciembre de 2024, tras haber sido hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Ocampo, quien tiene 31 años, junto a un sujeto de nombre Yeison Fernando Ramírez, asesinaron a la patrullera Paula Cristina Ortega el 2 de agosto de 2023, en el barrio Calixto Leyva, en Neiva.

Ese día, la uniformada de 27 años de edad fue abordada en un semáforo por una moto en la que se movilizaban Ocampo y Ramírez, este último también condenado a la misma pena, y posteriormente la atacaron a bala sin mediar palabra para robarle su arma de dotación.

Contexto: Tres dragoneantes del Inpec y un magistrado asesinados: este es el oscuro panorama para la justicia en octubre

El coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, indicó que un grupo especializado está tras la búsqueda de Ocampo, quien es integrante de las disidencias de las Farc.

“Una vez nos informan de la fuga de este sujeto, se dispone de un operativo de búsqueda y se asigna un grupo especializado para dar con la recaptura de este delincuente. En estos momentos seguimos apoyando al Inpec en la búsqueda de este integrante de las disidencias de las Farc, por lo que invitamos a la comunidad a reportar información sobre su paradero a través de la línea 123 o directamente con algún uniformado de la Policía”, dijo Lemus.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ⁠⁠Luisa Fernanda W lanzó pulla por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4: “Inseguridad y falta de compromiso”

2. Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

3. Reconocido actor, que aún vive con su ex, reveló que tiene nueva pareja y lidia con incómoda situación: “Bajo el mismo techo”

4. EE. UU. dejará de validar el género X en pasaportes y así deberá actualizar el suyo

5. Socavación obliga al Metro de Medellín a suspender servicio en tres estaciones de la Línea A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CómbitaCárcel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.