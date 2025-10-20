Él es Nelson Ocampo Morales, peligroso asesino que se fugó de la cárcel de Cómbita

Las autoridades avanzan en la búsqueda de Nelson Ocampo Morales, asesino que se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, donde paga una condena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega, en hechos ocurridos en Neiva, Huila.

De acuerdo con información de las autoridades, Ocampo se iba a fugar en compañía de otro criminal, identificado como Deimer Sánchez, alias Meme. Sin embargo, este no logró su cometido y terminó herido.

En cuanto a Nelson Ocampo Morales se estableció que es oriundo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y es conocido en el mundo criminal con los alias El Diablo, Mono o Jean Carlo.

De su condena de 33 años, Ocampo tan solo ha pagado 23 meses de prisión. Este individuo fue condenado en diciembre de 2024, tras haber sido hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Ocampo, quien tiene 31 años, junto a un sujeto de nombre Yeison Fernando Ramírez, asesinaron a la patrullera Paula Cristina Ortega el 2 de agosto de 2023, en el barrio Calixto Leyva, en Neiva.

Ese día, la uniformada de 27 años de edad fue abordada en un semáforo por una moto en la que se movilizaban Ocampo y Ramírez, este último también condenado a la misma pena, y posteriormente la atacaron a bala sin mediar palabra para robarle su arma de dotación.

El coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, indicó que un grupo especializado está tras la búsqueda de Ocampo, quien es integrante de las disidencias de las Farc.