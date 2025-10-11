Tres dragoneantes del Inpec y un magistrado asesinados: este es el oscuro panorama para la justicia en octubre

Los primeros días de octubre de 2025 han dejado un panorama preocupante para la justicia en Colombia, después de que las autoridades registraron el asesinato de tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y de un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

El último hecho que ha puesto a tambalear la seguridad en el país, tiene relación con el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, el integrante del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que fue asesinado cuando se encontraba compartiendo con su familia y otras personas en un restaurante en la vía que comunica a Pereira y Manizales.

Desde el Consejo Superior de la Judicatura y la Gobernación de Caldas lamentaron este crimen, pero le pidieron a las autoridades competentes una actuación oportuna y rápida para dar con todos los responsables detrás del asesinato de un magistrado en Colombia, hecho que no se registraba desde hace varios años.

“En el marco de ese atraco, unas personas de la UNP que hacían parte de un esquema de protección de otra de las personas que estaba en el restaurante, intervino, y en el cruce de disparos uno fue a impactar en el cuerpo del magistrado, provocando su deceso”, detalló la secretaria de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar.

Ola de violencia contra el Inpec

Mientras el país conocía el asesinato del magistrado Restrepo, las autoridades siguen detrás de la pista de los presuntos responsables detrás del plan pistola que se estaría ejecutando contra los funcionarios del Inpec, los encargados de custodiar las cárceles del país.

Esta ola de violencia empezó el pasado 3 de octubre, cuando en inmediaciones de la cárcel La Modelo, en Bogotá, fue asesinado el dragonenate Miguel Muñoz Llanos y otros tres compañeros resultaron heridos en medio de un atentado sicarial que habrían protagonizado dos hombres armados en motocicleta.

Así fue como un sicario corrió detrás del dragoneante del Inpec, Juan Palacios, y lo impactó dos veces en Cartagena. El uniformado se debate entre la vida y la muerte en una clínica. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/j67Qfc6JaH — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2025

Ese mismo día fue asesinado el dragoneante Manuel Antonio Becerra en Palmira, Valle, cuando fue atacado desde un vehículo que después fue localizado, terminó involucrado en un cruce de disparos con la Policía y al final terminaron ocho personas capturadas por este nuevo hecho de violencia que enluta al Inpec.

Cuatro días más tarde, el objetivo de los violentos se centró en el dragoneante Jimmy Flórez, quien fue asesinado al interior de un vehículo cuando salía de cumplir su jornada laboral en la cárcel de Villahermosa, en Cali, Valle del Cauca.

El 9 de octubre, la víctima de esta ola de violencia contra los guardias del Inpec fue el dragoneante Juan Camilo Palacios, quien se salvó de un despiadado ataque por parte de hombres armados en el barrio Simón Bolívar en Cartagena. La víctima tuvo que huir a pie mientras un sicario lo perseguía.