Consejo Superior de la Judicatura lamentó muerte de un magistrado que se movilizaba entre Pereira y Manizales

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó el fallecimiento del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, consejero seccional de la Judicatura Cundinamarca-Amazonas, cuando se movilizaba en la vía que comunica a los municipios de Pereira y Manizales, en el Eje Cafetero.

Desde ese alto tribunal expresaron las más sinceras condolencias a la familia y amigos ante “esta irreparable pérdida”, y destacaron que el magistrado Valencia tenía un “compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público”.

Fuentes de la Gobernación de Caldas explicaron que el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, se encontraba realizando unas diligencia familiares en el Eje Cafetero, cuando se presentó un atraco en un restaurante donde habría estado almorzando.

De hecho, la secretaria de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar, explicó: “En el marco de ese atraco, unas personas de la UNP que hacían parte de un esquema de protección de otra de las personas que estaba en el restaurante, intervino, y en el cruce de disparos uno fue a impactar en el cuerpo del magistrado, provocando su deceso”.

Las autoridades en la región también confirmaron la captura de una persona que habría estado involucrada en los hechos, después de que una patrulla de la Policía que estaba cerca del lugar reaccionó después de las detonaciones de las armas de fuego que se accionaron. Dicha persona capturada tendría antecedentes penales.

Desde la Gobernación de Caldas lamentaron “profundamente la situación, pero agradecemos también la actuación oportuna de la Policía Nacional que pudo concretar la captura de la persona que estuvo involucrada en este hecho tan lamentable”.

Manizales, capital de Caldas. | Foto: Gobernación de Caldas

El Consejo Superior de la Judicatura les hizo un llamado a las autoridades en el Eje Cafetero para que adelanten con celeridad todas las investigaciones que permitan establecer los responsables detrás de este hecho criminal que le cegó la vida a un magistrado en Colombia.