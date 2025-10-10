Suscribirse

Finanzas públicas

En audiencia pública sobre Presupuesto 2026, presidente del Consejo Superior de la Judicatura sorprende con una petición

La jornada fue convocada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La rama Judicial reclama por fuerte recorte en la asignación de recursos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
10 de octubre de 2025, 7:11 p. m.
Audiencia pública sobre presupuesto. Rama Judicial reclama por recorte.
Audiencia pública sobre presupuesto. Rama Judicial reclama por recorte. | Foto: Fotos Consejo Superior de la Judicatura y Archivo

El Presupuesto 2026 entrará en la recta final y el debate se agita, puesto que, hasta el momento, el monto aprobado en el primer debate de la iniciativa gubernamental, tiene un recorte de 10 billones de pesos en comparación con la cifra inicialmente planteada por el Gobierno 556,9 billones.

Por supuesto que la preocupación es la forma en la que harán la ‘peluqueda’, lo que se viene adelantando en las reuniones entre los coordinadores ponentes por parte del Congreso y los representantes del Ejecutivo, en particular, el Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, convocó a una audiencia pública en la que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, abogó por los recursos de la rama Judicial.

Germán Plazas, ministro de Hacienda, durante el debate al Presupuesto General 2026, en las comisiones económicas.
Germán Plazas, ministro de Hacienda, durante el debate al Presupuesto General 2026, en las comisiones económicas. | Foto: Congreso de la República / transmisión Youtube

Vallejo, como lo había manifestado en otras ocasiones, advirtió que el recorte presupuestal a la rama Judicial, si bien le permitiría operar, impediría su evolución. Solicitaron 16 billones, mientras que en el proyecto de ley estarían quedando con 11,6 billones de pesos.

“El fortalecimiento de la rama Judicial no constituye una causa sectorial, sino una responsabilidad del Estado que garantiza la vigencia del Estado social de derecho, la seguridad jurídica, la confianza pública y la paz social. En este contexto, y en cumplimiento de las competencias conferidas por la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— y sus modificaciones introducidas por la Ley 2430 de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura lidera la planeación, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto de la rama Judicial", expuso Vallejo entre sus argumentos.

Así las cosas, del directivo del Consejo Superior de la Judicatura pidió a Pedraza y los demás miembros del Legislativo, que aboguen por reducir la brecha entre lo solicitado y lo asignado. Sobre todo, enfatizó en que “por ningún motivo permitan que le recorten más presupuesto a la rama Judicial”.

Abogado / Abogados / Juez / Martillo / Justicia - referencia
El togado abogó por los recursos de la rama Judicial. | Foto: Getty Images

Según Vallejo, se requieren acciones para proteger los recursos de la rama Judicial, por lo que le solicitan al Congreso el siguiente listado:

  1. Cerrar la brecha de $ 4.393 billones respecto del anteproyecto presentado por la Rama Judicial.
  2. Asegurar la transferencia al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales conforme a la Ley 448 de 1998 y el Decreto 1266 de 2020.
  3. Financiar la creación de los cargos permanentes y temporales previstos para fortalecer la oferta de justicia y favorecer la descongestión.
  4. Reconocer la bonificación judicial como factor salarial para la totalidad de servidores beneficiarios.
  5. Atender la extensión de jurisprudencia y el pasivo litigioso.
  6. Garantizar la continuidad de la transformación digital y la modernización de la infraestructura física.
  7. Contribuir con materializar el anhelo de contar con el fondo de vivienda.

De acuerdo con lo expresado por Vallejo, la solicitud de presupuesto, si bien “entiende la coyuntura fiscal por la que atraviesa el país”, también está basada en la necesidad real de garantizar el funcionamiento de los despachos judiciales, fortalecer la oferta de justicia en los territorios, cumplir con nuevas competencias creadas como los juzgados laborales municipales, y satisfacer justas demandas de los servidores judiciales como la bonificación como factor salarial, argumentaron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Suprema de Justicia archiva investigación contra la senadora Angélica Lozano por presuntos hechos de corrupción con el Metro de Bogotá

2. Asesinan a adulto mayor que se opuso a un atraco en Barranquilla: esto se sabe

3. Rafael Santos se pronunció en medio de la polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes; dio alerta

4. Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

5. Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo Superior de la JudicaturaJennifer PedrazaAudiencia pública

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.