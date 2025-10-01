“Situación fiscal caótica”: exministros de Hacienda rechazan renuncia del Gobierno a línea de crédito flexible del FMI

El pasado 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda anunció tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República para tomar una decisión sobre las tasas de interés, que cancelarán el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Colombia tenía vigente desde abril del 2024.

Aunque el Ministerio indicó que la decisión se toma en un momento en el que los niveles de liquidez internacional del país son adecuados, con un nivel de reservas internacionales que actualmente alcanza los 65,5 mil millones de dólares, lo cierto es que la decisión tendría un impacto preocupante.

El FMI estima que, si bien el contexto económico en el país es mixto, porque el crecimiento se ha fortalecido ligeramente, la inflación sigue siendo un lunar. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Varios expertos han asegurado que esta es una noticia grave para la economía colombiana. Uno de ellos fue Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien aseguró que renunciar a un crédito de 8.100 millones de dólares, de libre destinación en condiciones muy favorables, es una pésima noticia.

Cárdenas aseguró que Colombia no solo no tiene ahora ese acceso a ese crédito, sino que es mal calificado por los análisis del Fondo Monetario Internacional, que es a su vez el referente a nivel internacional sobre cómo se debe manejar las economías.

“A Colombia le habían bloqueado ese crédito y ahora el país para salvar la cara del gobierno dice que ya no lo necesita. Falso, siempre es necesario tener un cupo de crédito, sobre todo en un mundo tan volátil donde hay tanta incertidumbre y donde en cualquier momento hay necesidad de que alguien le preste a uno ocho mil millones de dólares”, precisó el exministro.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, se pronunció al respecto. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Aseguró además que al perder este cupo, toda Colombia pierde, pues se pierde seguridad y confianza que son dos ingredientes fundamentales para la inversión. Adicional a ello aseguró que el actual Gobierno está dejando una situación fiscal caótica.

De otro lado, el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo indicó que el Gobierno tomó la decisión anticipándose a la decisión inevitable del FMI de quitar el crédito por mal manejo fiscal.

“Hoy su gobierno renuncia a esa “llanta de repuesto” o “seguro” que blindaba a Colombia desde el año 2009 y que era señal de buen manejo macroeconómico tenerla así no se usara, debilitando la resiliencia, anticipando la suspensión del propio FMI y dejando al país más expuesto a mayor riesgo país, tasas más altas en la deuda y menor inversión", precisó.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, también dio sus apreciaciones tras la decisión. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO