Atención, el Gobierno tomó la decisión de cancelar la línea de crédito flexible del FMI. ¿Qué implicaciones tendrá?

Un hecho inusual se dio en la tradicional rueda de prensa de la junta directiva del Banco de la República en la que se anunció la decisión tomada en materia de tasas de interés de referencia.

Dos comunicados se dieron en ese evento: uno, sobre la determinación de mantener inalteradas las tasas de interés en 9,25 %, con una votación dividida de cuatro contra tres.

Pero el segundo, sorprendió al anunciar que el gobierno había decidido hacer la cancelación del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba suspendido, en espera de la revisión que hace el organismo, a través del informe del Artículo IV, con el cual evalúa la economía de la nación.

“Las autoridades colombianas han tomado la decisión de cancelar el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Colombia tenía vigente desde abril de 2024. La decisión se toma dado que el acceso a los recursos ha sido suspendido por parte del organismo desde el pasado 26 de abril de 2025 y seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, según la evaluación llevada a cabo en la consulta del Artículo IV”, señaló el comunicado.

El crédito flexible no es solo un cupo para obtener recursos en tiempos difíciles. Es un premio a países con buen manejo de lo macro. | Foto: getty images

Se deja atrás un ‘colchón’ por si había emergencia

La Línea de Crédito mencionada fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI en abril de 2024, vigente por un periodo de dos años y por un monto de 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que equivalía en la fecha de la aprobación del acuerdo, a un monto cercano a los 8.100 millones de dólares.

“Este acuerdo reemplazó el anterior, aprobado en 2022, y era considerado por las autoridades colombianas como un instrumento de carácter precautorio para enfrentar riesgos externos", dice el Banco en su documento.

Agregan además que la decisión es tomada en un momento en el que los niveles de liquidez internacional del país son adecuados, con un nivel de reservas internacionales que actualmente alcanza los 65.500 millones de dólares, dice el comunicado.

"Este nivel se ha conseguido gracias al programa de acumulación de reservas llevado a cabo en 2024 por 1.500 millones de dólares y a la rentabilidad de los portafolios, que alcanzó 4.500 millones de dólares durante 2024 y lo corrido de 2025″, agregan.

La sorpresa con la decisión anunciada por el gobierno, en relación con la cancelación de la línea de crédito flexible del FMI surge justamente el mismo día en que el organismo internacional publicó el informe en el que habló de la situación fiscal y de la política aplicada, que debería encarrilarse a la reducción del gasto.

En los últimos dos años se cancelaron 20 billones de pesos para amortizar y pagar este crédito, que superó los 5.800 millones de dólares, dijo el MinHacienda. | Foto: Getty Images

Advirtió el comunicado que la cancelación del acuerdo actual no tiene ningún efecto sobre el cronograma de pagos del desembolso de la LCF que se llevó a cabo en diciembre de 2020.

De esa manera, el pago de la única cuota pendiente se realizará en diciembre de 2025, según estaba previsto. “El país continúa en un diálogo constructivo con el FMI para todos los aspectos que considere necesarios”, concluyó el comunicado.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que esa línea se dio en unas circunstancias excepcionales y no había expectativa de usarla nuevamente. “No altera para nada la perspectiva de financiamiento del Gobierno ni del país”, agregó.

Además, señaló que la línea podría ser vista como un respaldo a las reservas internacionales, pero consideró —como se mencionó en el comunicado— que el nivel de reservas ha aumentado de “manera sustancial” en los últimos dos años, superando los 65.000 millones de dólares”. Insistió en que no hay expectativas de que la cancelación del crédito traiga implicaciones financieras importantes.

Por su parte, Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que la línea del FMI es un cupo de crédito de un operador internacional y es una de las opciones para acceder a créditos y a necesidades de endeudamiento del país. “Colombia ha venido ampliando su escenario de actuación con multilaterales que nos permite de tener alternativas de créditos con otros organismos. Tenemos una fortaleza importante en reservas internacionales que nos permiten atender cualquier coyuntura que se presente”, aseguró.

La noticia se dio de una manera inusual, en un comunicado tras la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, entre Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. | Foto: Transmisión Youtube

Dijo que esta línea de crédito flexible ha representado una situación de exigencia muy alta sobre la situación fiscal del país, porque fue contratada en medio de la pandemia y el desembolso de sus recursos fue para atender las exigencias de sostenibilidad para distintos sectores afectados por esa coyuntura y los que se les entregaron subvenciones.