Capturan en Antioquia a hombre que habría abusado de sus dos hermanas menores tras reabrirse un caso de violencia sexual

Un hombre de 24 años fue detenido en zona rural de Cocorná, oriente de Antioquia, luego de que las autoridades reactivaran un proceso judicial por abuso sexual y confirmaran una condena de 18 años de prisión. El caso involucra a dos hermanas menores de 14 años, cuyos testimonios permitieron la reapertura de investigaciones que ya habían estado en curso.

La captura se realizó el 18 de noviembre, después de que la Fiscalía 27 Seccional de Género emitiera una orden judicial sustentada en nuevos elementos probatorios. En el operativo participaron unidades de la Estación de Policía de Cocorná y la Patrulla Púrpura del Departamento de Policía Antioquia, grupo especializado en violencias basadas en género y protección de menores.

De acuerdo con las autoridades, el hombre había estado privado de la libertad por el primer caso de abuso sexual contra una de sus hermanas, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos el pasado 9 de noviembre. Tras salir de prisión, habría agredido sexualmente a otra de sus hermanas menores, situación que derivó en una nueva denuncia y en la reactivación del expediente inicial.

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, explicó que la denuncia de la segunda víctima, junto con el trabajo de investigación de la Patrulla Púrpura, permitió recopilar el material necesario para reabrir el proceso anterior. Según detalló, el hombre “vuelve a reincidir en el mismo hecho, accediendo violentamente a su segunda hermana, también menor de 14 años”, lo que dio pie a un nuevo proceso penal por este segundo episodio.

Tras la nueva denuncia, la Fiscalía reactivó el expediente del primer caso y avanzó en la solicitud de nuevas medidas judiciales contra el hombre, mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos después de su salida de prisión. Las identidades del detenido y de las dos víctimas permanecen bajo reserva, de acuerdo con los protocolos de protección de menores.

Las autoridades señalaron que este caso refleja la prioridad que mantienen en el acompañamiento a víctimas de violencias basadas en género y en la articulación de unidades especializadas, como la Patrulla Púrpura, en zonas rurales donde suelen presentarse altos niveles de subregistro y dificultades para acceder a la denuncia.