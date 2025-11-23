Video revela cómo volqueta sin frenos causó choque múltiple con 12 vehículos y tres heridos en Medellín

Un video de una cámara de seguridad difundido en redes sociales registró este sábado 22 de noviembre el momento exacto en que una volqueta, que al parecer perdió el sistema de frenos, descendió a gran velocidad por una de las lomas del sector de Robledo y arrolló a 12 vehículos en la avenida 80, en el noroccidente de Medellín.

Las imágenes muestran al vehículo de carga avanzando en sentido norte-sur por la vía y embistiendo carros particulares y un bus de servicio público. El choque generó daños considerables y obligó a las autoridades a cerrar el tramo entre la calle 65 y la calle 54A mientras se realizaban labores de atención y remoción de escombros.

#APARATOSO 🚨 Así fue el accidente de tránsito que se registró ayer (22NOV) en la Av 80, a la altura del Éxito de Robledo, en Medellín, donde volqueta sin frenos embistió a varios vehículos. Afortunadamente no se reportaron fallecidos, pero sí un saldo de al menos 16 lesionados. pic.twitter.com/8EdAuY3004 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 23, 2025

Según el reporte, la volqueta transportaba 17 toneladas de material al momento del incidente. El primer impacto fue contra un carro; a partir de ahí se desencadenó la colisión múltiple que involucró, en total, a 12 vehículos. Uno de los automotores quedó con pérdida total y el bus terminó incrustado en un lote cerca a la vía por la fuerza del choque.

Las autoridades informaron que tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales: el conductor del bus y dos personas que iban en el carro particular. Los heridos presentan lesiones graves.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, explicó en el lugar que son 12 vehículos afectados, uno de ellos con pérdida total. Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales, pero afortunadamente no presentan lesiones de gravedad.

En el sitio contamos con veinte agentes de tránsito y la policía judicial adelantando los actos urgentes para verificar las causas del siniestro”. Ruiz añadió que, de forma preliminar que, la emergencia se habría producido por una falla en el sistema de frenos de la volqueta que esa hipótesis será constatada por peritos técnicos.

En el sitio actuaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín, personal de la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional; las labores incluyeron la atención a los lesionados, el levantamiento de información y la limpieza de material desprendido en la vía. La movilidad se vio afectada de manera total en ambos sentidos de la avenida 80 durante varias horas, mientras se hacían las tareas de remoción y evaluación de los vehículos.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se habilitaba el tramo afectado.