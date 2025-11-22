Herido en atentado sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy. El hecho se registró en Medellín

En la noche del viernes 21 de noviembre, Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del exparamilitar Ramiro Cuco Vanoy Murillo, fue herido a bala en inmediaciones del barrio La Iguaná, en Medellín.

Ramiro 'Cuco' Vanoy, está preso en una cárcel de baja seguridad en Miami. Se han denunciado malos manejos en los bienes que fueron entregados como reparación por parte del bloque que él dirigía. | Foto: Suministrado a Semana

El hecho se dio en una balacera en la que Vanoy Bohórquez, natural de Saravena, Arauca, de 42 años, al parecer habría recibido impactos de arma de fuego en su cabeza. También habría resultado herida, según informaciones que trascendieron, Carmen García. La pareja se movilizaba en un vehículo que fue atacado por pistoleros.

Los heridos fueron remitidos al Hospital Pablo Tobón Uribe en donde, según algunas fuentes, se encuentran en estado delicado.

Según el informe oficial, se reportaron detonaciones en el lugar, las autoridades se desplazaron hasta el lugar y encontraron a las personas heridas, quienes fueron trasladadas en vehículo institucional a centro asistencial.

Ramiro Cuco Vanoy estuvo al mando del Bloque Mineros que delinquió al norte de Antioquia. Actualmente, está condenado a 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En Tarazá, Antioquia, fue donde creó su bloque paramilitar.

En días recientes volvió a ser noticia tras develarse que se ha convertido en un escándalo el manejo de los bienes entregados por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Cuco Vanoy, avaluados por la justicia en cerca de 94.000 millones de pesos.

Se trata de 257 bienes muebles e inmuebles, más de 1.000 cabezas de ganado, un helicóptero y hasta una clínica totalmente dotada, cuya administración fue calificada por magistrados de Justicia y Paz como “indecorosa”.

Un informe de SEMANA destaca que documentos oficiales y declaraciones de funcionarios del Fondo de Reparación de Víctimas, quienes tienen bajo su cargo la administración de esos bienes, revelan el desastre en detrimento de los intereses de las víctimas.

El informe periodístico señala que, en palabras de la magistrada Beatriz Eugenia Arias Puerta, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, por esos bienes no se pagan los cánones de arrendamiento a tiempo o están cedidos a precios irrisorios. “O sea una vergonzosa, pésima, indecorosa administración de los bienes. No es insulto, es la realidad de lo que está pasando”.

A la conclusión llegó la magistratura luego de conocer un informe del Fondo de Reparación de Víctimas, el cual fue presenciado por decenas de víctimas de Tarazá, Caucasia y otros lugares del Bajo Cauca antioqueño, donde Cuco Vanoy hizo daño.