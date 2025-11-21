Atlético Nacional sigue en la pelea del grupo A por un cupo en la final y la primera prueba ya la pudo superar. En la fecha 1 en el Atanasio Girardot, venció 1-0 al América de Cali en uno de los clásicos más importantes de Colombia. Un gol de Matheus Uribe fue suficiente para comenzar la fiesta en la capital de Antioquia y dar un paso más pensando en la serie definitiva de diciembre. Todo no es color de rosa y Alfredo Morelos ya fue notificado.

Hasta el momento, las cosas avanzan de buena forma en Atlético Nacional, que ya se instaló en la final de la Copa Betplay y ahora se alista para no bajar de los primeros lugares del grupo A. Tras superar al América en el Atanasio, el club ‘Verdolaga’ ahora se mentaliza en el clásico paisa, otra prueba de fuego que le resulta fundamental para tomar grandes diferencias en el considerado ‘grupo de la muerte’. Morelos le apunta a la titular, con una seria advertencia en la previa.

Bien se sabe que Alfredo Morelos es clave en el ataque de Atlético Nacional y para muchos es el mejor delantero del fútbol colombiano por su lectura de juego, movimientos, apertura a la banda y poder en la definición. No solo eso, su actitud divide opiniones. El ‘Búfalo’ es férreo en sus gestos, miradas, celebraciones, contextura física y no le huye a la polémica, lo que ahora lo tiene en un serio problema. Es habitual verlo fuera de contexto cuando al frente tiene rivales históricos del club verde, como Millonarios, América de Cali, Medellín o Junior de Barranquilla.

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos. | Foto: Getty Images

Y esto le abrió un serio inconveniente que se consuma en la previa del clásico paisa y ya no hay margen de error. Alfredo ya fue avisado y la prudencia con la que pueda manejar la situación será clave para los objetivos de Atlético Nacional, pues si el Búfalo se arriesga, podría recibir una sanción que afectaría al verdolaga en plena actividad de los cuadrangulares.

Morelos está a punto de ser sancionado por la Dimayor y está avisado

Hasta el momento, Alfredo Morelos suma cuatro tarjetas amarillas en la Liga Betplay y una más le daría la sanción de una fecha por acumulación del mencionado correctivo disciplinario. Cabe recordar que cuando un futbolista llega a las cinco amonestaciones, deberá ausentarse en el próximo juego de su club en el rentado nacional.

Alfredo es el jugador más amonestado de Nacional en lo que va de torneo junto al lateral Andrés Salazar, Joan Castro, David Ospina, Marino Hinestroza, Juan Manuel Rengifo, Juan José Arias, Simón García, César Haydar y Elkin Rivero siguen con tres cada uno.

Pantallazo Instagram: @pasionverdeoficial | Foto: Pantallazo Instagram: @pasionverdeoficial

Esto quiere decir que si Morelos es amonestado ante el Medellín, se perderá el partido de Nacional contra Junior en el Atanasio Girardot, por la tercera fecha del grupo A. Y estaría de vuelta en la cuarta jornada, contra el Tiburón en Barranquilla.

Pantallazo X: @juandl84 | Foto: Pantallazo X: @juandl84