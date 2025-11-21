Se volvió totalmente viral el video en el que Álvaro Uribe Vélez confesó de qué equipo del fútbol colombiano es hincha. Para nadie es un secreto la gran figura que es el dirigente antioqueño en el mundo político de Colombia e incluso de América Latina. En vísperas de elecciones presidenciales de 2026, su nombre toma fuerza en muchas regiones debido al ícono que carga en los postulados de derecha.

Cabe recordar que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia en dos ocasiones. Primero lo hizo durante el período 2002-2006 y luego ganó la reelección, que le permitió estar hasta el año 2010 en el poder, entregando las banderas a Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa del dirigente oriundo de la ciudad de Medellín.

Por estos días, a Álvaro Uribe se le ha visto en varias ciudades de Colombia en actos políticos como líder del Centro Democrático, buscando cazar votos para los candidatos de su orilla política: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño (padre de Miguel Uribe Turbay). Incluso, Uribe Vélez calificó de “generosa” la propuesta de Abelardo de la Espriella en SEMANA para las próximas elecciones.

Álvaro Uribe Vélez | Foto: COLPRENSA

En medio de sus eventos políticos, resurgió un video de años atrás donde confesó el equipo del fútbol colombiano del cual es hincha. Álvaro Uribe Vélez no titubeó y alejó rumores y sorprendió a más de uno en el panorama político y deportivo. Cabe recordar que el dirigente se ha dejado ver con James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia; Yerry Mina, del Cagliari de Italia, o Matheus Uribe, de larga trayectoria internacional y mundialista en Rusia 2018.

¿De qué equipo es hincha Álvaro Uribe Vélez?

En un video de ‘Libre Oposición’ en la red social Instagram, aparece Álvaro Uribe Vélez en un acto público y confiesa que el equipo de sus amores es Atlético Nacional, dejando a un lado a Independiente Medellín (rival en la región) o algún otro club de Antioquia. Incluso, tomando distancia de los grandes de Cali y Bogotá como América y Millonarios.

“Yo voy allá y los quiero mucho y nos han ayudado con las escuelas de fútbol, pero yo soy de Nacional. Pero necesito los votos de los de Medellín y los de Águilas”, dijo Álvaro Uribe durante un acto público en el municipio de Rionegro. El video, que reeditó la cuenta en mención esta misma semana (17 de noviembre), acumula 1,2 millones de reproducciones y más de 41.000 ‘me gusta’.

En mayo de 2020, Álvaro Vélez aceptó una entrevista con Yamid Amat. En el espacio ‘Pregunta Yamid’, el tema del fútbol fue mencionado y el político del Centro Democrático confesó su amor por Atlético Nacional.