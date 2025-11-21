Comenzaron los cuadrangulares de la Liga Betplay y con ellos las polémicas no se hacen esperar. Por supuesto que la temperatura sube cuando estamos hablando del superclásico del fútbol colombiano, en el Atanasio Girardot, contra Atlético Nacional y América de Cali. Verdes y rojos se midieron en la cancha de Medellín y un gol de Matheus Uribe fue suficiente para marcar diferencia.

El 1-0 deja a Atlético Nacional con tres puntos en el grupo A y comparte el liderato con el Junior de Barranquilla, que le dio un golpe al Independiente Medellín en el Metropolitano. América de Cali trató de hacerle frente a un agresivo verdolaga que se fue encima por el gol del triunfo cuando el visitante más se aferraba al 0-0. Alfredo Morelos volvió a la titular del Rey de Copas y la polémica no le faltó.

Sobre el minuto 73, Uribe encontró el gol de la ventaja luego de un centro preciso de Marlos Moreno desde el costado izquierdo. El canterano de Atlético Nacional levantó la pelota y el exPorto, entrando al área, cabeceó para desviar y dejar sin posibilidades al portero Jorge Soto. Cuando Nacional iba a celebrar, Morelos interrumpió para tener un gesto ofensivo con el portero de América de Cali.

Precisamente, Jorge Soto habló con SEMANA y dio detalles de lo que pasó en la cancha con Alfredo Morelos. En sus palabras, dijo que el delantero de Nacional le gritó en la cara y le dijo en voz alta: “Sigue quemando tiempo”, mensaje que las cámaras de TV no captaron. En una foto oficial de Nacional, se ve en el fondo cuando el Búfalo sin titubeos confronta a un Soto derrotado.

Morelos, un hombre de escándalos en el fútbol colombiano

Antes de este grito a Soto, Alfredo Morelos ya había protagonizado escándalos en el fútbol colombiano. Por ejemplo, en la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay contra América de Cali, tuvo un cruce de palabras con un periodista que lo confrontó en la zona mixta y en varios momentos celebra goles muy agresivamente en frente de hinchadas rivales en Cali, Bogotá o Barranquilla, lo que es mal visto para muchos hinchas del FPC.

En la Liga Betplay 2025-I con Javier Gandolfi al mando, Morelos no perdonó a la hinchada rival de Millonarios en la ciudad de Bogotá y entrando a El Campín lanzó un gesto con el número 3 en su mano, haciendo alusión al triplete de trofeos que alcanzó Nacional en menos de tres meses, tras los insultos de los fanáticos azules.

