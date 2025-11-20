La tabla del grupo A en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Nacional vs. América: el clásico movió todo

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se jugó una nueva edición del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali. Fue por la primera fecha, del grupo A en cuadrangulares, y acabó en triunfo del verde por 1-0 gracias al gol de Mateus Uribe (73′).

Así las cosas, hay un nuevo líder en el grupo A de los cuadrangulares y es Atlético Nacional. El verde y Junior empatan con los mismos tres puntos y +1 en diferencia de gol, pero Dimayor da como líder al cuadro antioqueño.

En esa misma zona, Medellín y América cierran como tercero y cuarto, respectivamente, sin ningún punto. Se espera que con el pasar de las jornadas haya cambios en el acumulado, pero por ahora son Nacional y Junior los que pisan fuerte.

El grupo de la muerte tuvo su primera salida

No paran las sorpresas por el grupo de la muerte en cuadrangulares. Desde la previa se ve como una zona con alta probabilidad de dejar al campeón en diciembre, aunque en el grupo B también hay equipos que pelean fuerte.

Primero fue Junior, el pasado 19 de noviembre, en el Metropolitano de Barranquilla. Recibió a un siempre favorito Medellín, ya instalado en la final de Copa BetPlay, y terminó venciéndolo por 1-0 gracias a un tanto de Didier Moreno.

Celebración de Junior en el único gol contra Medellín. | Foto: Colprensa.

Es un aviso claro para Alejandro Restrepo y sus dirigidos del poderoso: deben recomponer el camino si quieren seguir peleando en los cuadrangulares finales. Además de la Copa, la séptima estrella es un objetivo primordial.

Y si de la Copa se habla, no se puede ignorar ni a Nacional ni a América de Cali. Otra vez el verde es verdugo de la mecha, o al menos hasta ahora y tomando en cuenta los últimos enfrentamientos entre ambos.

Este jueves, Nacional y América se volvieron a ver cara a cara luego de que lo hicieran por la semifinal de Copa BetPlay. El verde de Antioquia eliminó a los rojos del Valle del Cauca y clasificó a la final, donde se verá con su rival de patio: Medellín.

Otra vez Nacional termina siendo verdugo de América de Cali. | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Así las cosas, esta es la programación de la segunda fecha en el grupo A de cuadrangulares:

23 de noviembre de 2025