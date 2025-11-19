La tabla del grupo A en Liga BetPlay luego del Junior vs. Medellín: aviso a Nacional y América

Arrancó el grupo de la muerte en la Liga BetPlay 2025-ll. Este miércoles, 19 de noviembre, Junior venció 1-0 a Medellín en el estadio Metropolitano de Barranquilla con gol de Didier Moreno. Así las cosas, el cuadro tiburón es el primer líder del grupo A en cuadrangulares.

Celebración de Junior en el único gol contra Medellín. | Foto: Colprensa.

Es un aviso para Atlético Nacional y América de Cali, que se pondrán al día el jueves 20 de noviembre a partir de las 7:30 p.m. Ese día protagonizarán otra edición del superclásico, en el Atanasio Girardot, y alguno espera llevarse los tres puntos.

Tabla de posiciones en el grupo A de los cuadrangulares

Esto apenas empieza a tomar forma y muy seguramente existirán cambios sivgnificativos conforme avancen las jornadas. Desde la previa, cuando se sorteó la zona, se divisaban duelos imperdibles al tratarse de cuatro históricos del FPC.

Entonces, Atlético Nacional y América de Cali se vuelven a ver luego de medirse cara a cara en las semifinales de la Copa BetPlay. En ese round, fue el verde de Antioquia el que se hizo con el pase a la gran final, eliminando a la mecha.

Programación de la segunda fecha en el grupo A de los cuadrangulares

23 de noviembre de 2025

5:45 p.m. Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

8:00 p.m. América de Cali vs Junior

También hubo acción en el grupo B

La realidad es que los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2025-ll arrancaron el pasado 18 de noviembre. Tolima venció 1-0 a Fortaleza en Bogotá y empezó pegando fuerte en busca de otra final más.

El Pijao es líder en la tabla de posiciones del grupo B, pues terminó segundo en el todos contra todos y eso le dio la ventaja deportiva (punto invisible). En este momento hace uso de él, ya que este miércoles Bucaramanga también ganó 1-0, pero sobre Santa Fe.

Los leopardos acabaron atormentando nuevamente a los leones con un contundente 1-0 en casa. Así las cosas, esperan desempeñarse de la mejor manera en los partidos que le quedan para seguir en la pelea por la gran final.