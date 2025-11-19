Empezaron de manera formal las finales de la Liga BetPlay 2025-II, con el duelo que llevaron cabo Fortaleza y Deportes Tolima durante la noche del pasado martes, 18 de noviembre.

A domicilio, el cuadro pijao se llevó los primeros tres puntos en el grupo B, que lo catapultaron al primer lugar de dicha zona.

Para este miércoles se espera que se dé acción en el grupo A, el cual lo componen Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Ese ‘grupo de la muerte’ tendrá el enfrentamiento entre rojiblancos y paisas este miércoles, y un día después se dará el gran clásico entre Nacional ante América.

Nacional y América se cruzan en finales de Liga, tras medirse en Copa BetPlay | Foto: Colprensa: David Jaramillo

Para este miércoles, la siguiente es la programación dispuesta por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor):

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Miércoles 19 de noviembre – 6:30 p.m.

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Américo Montanini (Bucaramanga) Canal: Win Sports / Win+

Grupo A

Junior vs. Independiente Medellín

Miércoles 19 de noviembre – 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) Canal: Win Sports / Win+

Bucaramanga y Santa Fe, con presión

Que uno de los cuatro equipos de la zona B ya haya ganado, les mete presión a los debutantes en las finales para su primer partido.

El local en Santander será el conjunto leopardo, que tiene una cuenta del pasado con los rojos tras la final ganada del 2024-I.

Final entre Santa Fe y Bucaramanga en el 2024-II. | Foto: Guillermo Torres

Para los bogotanos, la plaza a la que van no es la más agradable y las estadísticas de los últimos tres juegos lo demuestran.

Dos derrotas por una victoria de los santafereños es el saldo con el que cuestan estos en la previa de una nueva visita al estadio Américo Montanini.

Nacional y América, ¿revancha del diablo?

Hace apenas un par de días que América fue eliminado de la Copa BetPlay a manos de Atlético Nacional en el Pascual Guerrero, y ahora, nuevamente se miden pero por Liga.

En el Atanasio Girardot, de Medellín, se dará el que es considerado como unos de los clásicos por excelencia del Fútbol Profesional Colombiano.

Para los verdes, el historial reciente los favorece ampliamente, con dos empates y tres triunfos a su favor.

A la hora de remarcar como tal en el expediente liguero, lo de Nacional han sido dos victorias y un empate desde 2024.

Para remontarse a un triunfo americano hay que ir hasta inicios del año anterior, cuando ganaron y golearon a los verdolagas por 4-1.

América salió eliminado en el Pascual Guerrero a manos de Nacional en Copa BetPlay. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Dicho compromiso en la capital de Antioquia se fija como el de mayor importancia de la fecha 1, seguido por el de Junior y DIM.

