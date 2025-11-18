Comenzaron los cuadrangulares de la Liga Betplay con un partido del Grupo B entre Fortaleza vs. Deportes Tolima que se disputó en el estadio de Techo en la ciudad de Bogotá. El club bogotano, gran sorpresa en el ‘Todos contra Todos’, había clasificado en la sexta posición en la tabla de posiciones, mientras que el equipo tolimense fue ‘cabeza de serie’ de esta zona.

Es decir, que el Deportes Tolima comenzó de visitante el cuadrangular para cerrar en la última jornada en condición de local en el estadio Murillo Toro de Ibagué contra el mismo rival con el que abrió la actividad en el grupo. Además de esa novedad en el formato de juego, el club tolimense tiene el ‘Punto Invisible’, lo que le permite clasificar de manera directa en dado caso que exista empate en puntos, omitiendo la diferencia de gol.

Hablando del Deportes Tolima, las cosas no pudieron comenzar mejor tras importante triunfo en el grupo B ante Fortaleza en Bogotá, lo que le da una larga ventaja y se postula como el rival a vencer en esta zona del sorteo. Con un estadio parcialmente lleno, un gol de Adrián Parra al minuto 32 abrió el camino a la victoria y los primeros tres puntos para ser líder (0-1).

Juan Pablo Nieto disputa un balón con Andrés Ricaurte. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Aunque Fortaleza intentó hacer frente y hubo detención por más de media hora por fuertes lluvias, Deportes Tolima fue superior en la gran mayoría de los 90 minutos y estuvo cerca de alargar el marcador. Los de Ibagué parecían locales en la capital de Colombia y no le fallaron a su público en el suroccidente de Bogotá, más allá de la situación climática que afectó a esta zona de la ciudad.

La tabla del Grupo B tras el partido Fortaleza vs. Tolima

De esta manera, Deportes Tolima queda como único líder en la tabla de posiciones del Grupo B y deja a Fortaleza sin puntos, pero con la primera fecha jugada y con el afán de sumar de visitante para ‘cuadrar caja’.

Tolima es líder parcial a la espera del compromiso entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga, que se jugará en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. El club bumangués comienza de local y cerrará de visitante en la sexta jornada en El Campín ante el ‘León’, que clasificó en la octava posición en el ‘Todos contra Todos’.

El partido entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe se jugará el 19 de noviembre desde las 6:30 pm de Colombia y se conocerá si alguno alcanza al Deportes Tolima en el liderato o dejan que el ‘Pijao’ se encamine a una tentativa final con el ‘Punto Invisible’ a bordo.

¿Cómo se jugará la segunda fecha del Grupo B de la Liga Betplay?

22 de noviembre