La tabla del Grupo B de la Liga Betplay tras el partido Bucaramanga vs. Santa Fe: Fortaleza y Tolima, atentos

Comenzaron los cuadrangulares de la Liga Betplay y ya se jugó la primera fecha del Grupo B. Fortaleza, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Santa Fe ya midieron fuerzas y ahora quedan cinco jornadas para conocer al finalista del FPC por este lado del cuadro. A primera hora, el joven club bogotano y el equipo tolimense abrieron las emociones (18 de noviembre) y el visitante en la capital del país se quedó con los primeros tres puntos.

Es decir, Deportes Tolima comenzó de visitante el cuadrangular en Bogotá para cerrar en la última jornada en condición de local en el estadio Murillo Toro de Ibagué contra el mismo rival con el que abrió la actividad en el grupo, Fortaleza. Además de esa novedad en el formato de juego, el club tolimense tiene el ‘Punto Invisible’, lo que le permite clasificar de manera directa en dado caso que exista empate en puntos, omitiendo la diferencia de gol.

A segunda hora (19 de noviembre), el turno fue para Bucaramanga y Santa Fe en el Américo Montanini y el local está convencido que no dejar ir a Deportes Tolima es la clave para alcanzar el anhelado cupo a la final de diciembre. El club bumangués hizo respetar sus predios y se quedó con el triunfo por la mínima diferencia y con la compañía de su hinchada.

Harold Santiago Mosquera durante el partido contra Bucaramanga. | Foto: Oficial Santa Fe

Un gol de Luciano Pons al minuto 16 fue más que suficiente para que Atlético Bucaramanga alcanzará la victoria en la primera fecha. En un tiro de esquina, el delantero argentino le ganó a Emanuel Olivera en el cabezazo y abrió el marcador. Desde ese momento, el compromiso fue todo un ‘Calvario’ para el club bogotano, que no pudo encontrar el camino para al menos empatar.

Desde el minuto 42, Atlético Bucaramanga jugó con 10 jugadores tras la expulsión de Gustavo Charrupí y pudo aguantar el 1-0 con un rival casi moribundo, sin una idea clara en la zona ofensiva y sufriendo en cada posesión por la imposibilidad de poder definir en el arco de Aldair Quintana.

Poco de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera, las dos figuras del equipo que nunca pudieron encontrar la ruta del empate, además de serios problemas defensivos con la línea de tres y dos carrileros para armar el cinco que era nervioso ante cada avance del rival. Bucaramanga celebra su primera victoria en el cuadrangular y Deportes Tolima empata en puntos en la cima.

De esta manera, Santa Fe vuelve a Bogotá con el único afán de sumar de a tres puntos en la segunda fecha y acercarse a los rivales directos, que se enfrentarán en la segunda fecha. Tolima hace valer su ventaja deportiva con el 1-0 ante Fortaleza y los ‘Leopardos’ sueñan con derrumbarlo.

¿Cómo se jugará la segunda fecha del Grupo B de la Liga Betplay?

