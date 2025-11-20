Suscribirse

Medellín

La historia del hombre que se hizo pasar por mujer para abusar sexualmente de menor de 14 años en Medellín

El deleznable episodio ocurrió en San Antonio de Prado, en el suroccidente de la capital antioqueña.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 10:57 a. m.
Abuso sexual en la Policía.
Abuso sexual en la Policía. | Foto: Getty Images

Un juez de Medellín condenó a 14 años de prisión a un hombre hallado culpable de haberse hecho pasar por mujer para abusar sexualmente de menor de 14 años.

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar, suroccidente de Medellín.

“Al parecer, el procesado contactó a una menor de 14 años de edad por redes sociales identificándose como una mujer”, con el fin de abusar sexualmente de ella, aseguró el ente acusador.

Los investigadores pudieron establecer que “luego de ganarse la confianza de la menor de edad, el hombre logró que le compartiera fotos y videos íntimos y, posteriormente, la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él”.

“Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta”, indicó la Fiscalía.

Las fuertes investigaciones permitieron probar, además, que después del abuso sexual el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos que tenía de ella.

La información de las autoridades dan cuenta de que “determinaron que la adolescente alcanzó a consignare 50 mil pesos, de una suma total de 200 mil pesos exigida”.

Ante la situación, los hechos fueron dados a conocer a las autoridades, quienes adelantaron las investigaciones y consiguieron demostrar una práctica abominable.

Según las indagaciones, Juan Esteban Palacios Cuesta, como fue identificado el sospechoso, “después del abuso sexual el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos”.

Además, “los investigadores determinaron que la adolescente alcanzó a consignarle 50 mil pesos, de una suma total de 200 mil pesos exigida”, según el ente acusador.

Los integrantes de la Sijín de la Policía apoyaron la coordinación de este operativo contra las redes del narcotráfico que están al servicio de este grupo armado al margen de la ley.
Los integrantes de la Sijín de la Policía apoyaron la coordinación de este operativo contra las redes del narcotráfico que están al servicio de este grupo armado al margen de la ley. | Foto: Policía Nacional

Para las autoridades, los grandes retos eran que la Fiscalía lograra demostrar que luego de ganarse la confianza de la menor de edad, el hombre “Logró que le compartiera fotos y videos íntimos y, posteriormente, la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él. Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta”, dijo el ente asegurador por medio de un comunicado.

