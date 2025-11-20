La historia del hombre que se hizo pasar por mujer para abusar sexualmente de menor de 14 años en Medellín

Un juez de Medellín condenó a 14 años de prisión a un hombre hallado culpable de haberse hecho pasar por mujer para abusar sexualmente de menor de 14 años.

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar, suroccidente de Medellín.

“Al parecer, el procesado contactó a una menor de 14 años de edad por redes sociales identificándose como una mujer”, con el fin de abusar sexualmente de ella, aseguró el ente acusador.

Los investigadores pudieron establecer que “luego de ganarse la confianza de la menor de edad, el hombre logró que le compartiera fotos y videos íntimos y, posteriormente, la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él”.

“Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta”, indicó la Fiscalía.

Las fuertes investigaciones permitieron probar, además, que después del abuso sexual el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos que tenía de ella.

La información de las autoridades dan cuenta de que “determinaron que la adolescente alcanzó a consignare 50 mil pesos, de una suma total de 200 mil pesos exigida”.

Ante la situación, los hechos fueron dados a conocer a las autoridades, quienes adelantaron las investigaciones y consiguieron demostrar una práctica abominable.

