Suscribirse

Nación

Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

El ente acusador radicó la audiencia de imputación de cargos en contra de los exministros del presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 5:45 p. m.
Conclave Casa Nariño
Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron ministros del Gobierno Petro. | Foto: SEMANA

Por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Los dos exministros del gabinete del presidente Petro resultaron salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El ente acusador presentará ante los jueces de control de garantías todos los elementos de prueba que vinculan a los dos exfuncionarios con la millonaria contratación en esa entidad.

“El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”, señaló el ente acusador.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Fernando VelascoRicardo BonillaUNGRD

Noticias Destacadas

Conclave Casa Nariño

Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

Redacción Semana
Alexander Díaz, alias Calarcá, Luz Adriana Camargo

“Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

Redacción Semana
Cirugía

Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.