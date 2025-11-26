Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

Por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Los dos exministros del gabinete del presidente Petro resultaron salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El ente acusador presentará ante los jueces de control de garantías todos los elementos de prueba que vinculan a los dos exfuncionarios con la millonaria contratación en esa entidad.

“El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”, señaló el ente acusador.