Cayó en España la falsa médica que atendió pacientes, firmó defunciones y estafó a varias clínicas en Barranquilla

La mujer fue capturada luego de que en Colombia se librara una orden de detención y circular de Interpol.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 7:31 p. m.
Catherin Román González,, se hizo pasar por médica en varias clínicas y hospitales de Colombia
Catherin Román González se hizo pasar por médica en varias clínicas.

Catherin Román González se hizo pasar por médica en varias clínicas y hospitales de Colombia. Utilizó los documentos y la hoja de vida de otra persona, que también se hizo pasar por médica. Fue identificada y huyó a España, donde la capturaron en las últimas horas.

La historia judicial de Román es bastante particular. Ella creyó estar suplantando a una médica, amiga suya, que le prestó los documentos para ganarse algunos contratos con entidades públicas, incluso con la Policía en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, la mujer que le prestó los documentos tampoco era médica.

Román, que engañó a las clínicas con las que firmó contratos por más de 200 millones de pesos, también fue engañada por su amiga, Maira Alejandra Zapata, capturada por la Dijín, pues ella falsificó constancias y documentos que la acreditaban como médica. En otras palabras, la estafadora cayó estafada.

“Se evidenció una serie de inconsistencias en algunos procesos de contratación de la Unidad Prestadora de Salud (Upres) Atlántico. Así las cosas, se determinó que una profesional de la salud no estaba inscrita en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus), situación que generó una alerta sobre el contrato detallado”, explicó la Dirección de Sanidad de la Policía.

La falsa médica, estafada por su amiga, otra falsa médica, escapó cuando se enteró de que la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Dijín le pisaban los talones. Los investigadores de la Dijín lograron recaudar los elementos de prueba y las evidencias y concluir, en un trabajo detallado y técnico, que Román se inventó una falsa vida y a su vez terminó estafada.

Catherin Román González,, se hizo pasar por médica en varias clínicas y hospitales de Colombia
Catherin Román González se hizo pasar por médica en varias clínicas y hospitales de Colombia.

Catherin Román estaba en España y el trabajo de la Policía en Colombia fue impecable, al punto de que lograron, en tiempo récord, que sus homólogos en Europa identificaran a la falsa médica que salió de Barranquilla y se escondió en ese país. Allá la notificaron de la orden de captura y la solicitud de Interpol en su contra.

“La ciudadana Catherin Román González prestó servicios como médico de urgencias en entidades de salud, sin ostentar dicho título, logrando de manera fraudulenta y con dolo, timar los procesos de contratación […]. Como resultado de la actividad ilegal, recibe millonarios pagos de centros hospitalarios, incrementando su patrimonio de manera injustificada en una suma aproximada de 163 millones de pesos”, señalaron fuentes del proceso.

Catherin Román González,, se hizo pasar por médica en varias clínicas y hospitales de Colombia
Catherin Román González fue capturada en España.

La Policía adelanta los trámites correspondientes para su deportación a Colombia, mientras alistan todo el expediente en su contra para imputar cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad personal.

Se advierte que tuvo más 655 atenciones médicas por diferentes motivos de consulta, generó diagnósticos, formuló medicamentos y hasta firmó actas de defunción en plena pandemia. Su prontuario es delicado y contundente.

