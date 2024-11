Choque por la región entre Claudia López y el Gobierno Petro, ¿qué está pasando?

La discusión del proyecto de Región Metropolitana en el Concejo de Bogotá puso de manifiesto las fracturas entre la Alcaldía de Claudia López y el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, a pesar del pacto de no agresión al que llegaron ambos en su momento para destrabar las iniciativas de la administración en el cabildo. Nada de eso ha ocurrido y el acuerdo se fragmentó.

El concejal José Cuesta Novoa señaló que el rechazo al modelo es una postura de la bancada de la Colombia Humana y representa el sentir del Pacto Histórico, es decir, al Gobierno. “Tenemos unas diferencias notables, no solo en torno a la Región Metropolitana, sino también alrededor del metro, de los derechos humanos vulnerados en el marco del estallido social. Hay agendas y prácticas políticas bien distintas”, sostuvo Cuesta.

“Al principio fuimos un partido en independencia. Pero luego, a raíz del deterioro de los derechos humanos y las estigmatizaciones que hizo la alcaldesa al decir que la Colombia Humana promovía el terrorismo, nos fuimos a la oposición y ahí nos mantenemos” , agregó Cuesta. Ese hecho no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que la Alianza Verde es parte de la coalición en el Congreso que apoya las iniciativas del presidente Petro.

El concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa, además de defender el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana, cuestionó a la ministra Muhamad y a la Colombia Humana. “Me parece muy paradójico que la Colombia Humana hable en términos de bancada cuando en Bogotá nosotros, la Alianza Verde, somos partido de gobierno y ellos actúan como oposición. Debería haber una corresponsabilidad. Esto se trata de argumentos y no los veo por parte de ellos. Son más bien egos políticos que no les permiten respaldar un proyecto que no venga de iniciativa de ellos”, dijo Espinosa.