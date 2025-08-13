Suscribirse

Christopher Landau, diplomático estadounidense que estuvo en el funeral de Miguel Uribe Turbay, recordó un momento emotivo: “Es un país muy especial”

El subsecretario de Estado participó en las honras fúnebres del senador y aprovechó la ocasión para visitar los restos de unos familiares donde fue enterrado el precandidato.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 12:35 a. m.
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. | Foto: SEMANA

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien es un alto miembro del gobierno de Donald Trump, estuvo de visita en Colombia por las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Ante su presencia en estos actos solemnes dedicados al político del Partido Centro Democrático, que se llevaron en la Catedral Primada de Colombia y posteriormente en el Cementerio Central, Landau recordó un emotivo momento.

Contexto: Miguel Uribe Turbay: Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central

“Colombia es un país muy especial para mí, porque recibió a mi padre cuando huyó de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente, y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia por el resto de sus vidas”, escribió en su cuenta de X.

El funcionario recordó la época en que sus abuelos paternos hicieron su vida en Bogotá hasta que finalmente fallecieron en esta ciudad.

Christopher Landau Funeral Miguel Uribe Turbay
El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, asistió al servicio fúnebre del senador Miguel Uribe Turbay, en la catedral de Bogotá. | Foto: AP

“Nunca conocí a mi abuelo (murió años antes de que yo naciera) y solo conocí a mi abuela (’Omi’) un puñado de veces porque murió cuando yo tenía diez años y nunca vivimos en el mismo país”, dijo.

A propósito del entierro de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central, Landau aprovechó el momento y visitó las tumbas de sus abuelos, quienes reposan en este campo santo.

“Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, me temo que nadie ha visitado las tumbas en años, pero estaban bien mantenidas. Día muy emotivo“, puntualizó.

Por otra parte, el subsecretario de Estado compartió otro texto acompañado de imágenes, a través de su cuenta de X.

“Fue un honor representar a @POTUS y @SecRubio en el emotivo servicio conmemorativo del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, hoy en Bogotá, junto con mi amigo, el senador @berniemoreno”, comenzó diciendo el diplomático.

Agregó: “Este breve viaje tenía un objetivo simple: rendir homenaje a la familia y al pueblo colombiano”.

Y envió un mensaje a los colombianos: “En un momento difícil, quería que la buena gente de Colombia supiera que no está sola”.

