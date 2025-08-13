Nación

Christopher Landau, diplomático estadounidense que estuvo en el funeral de Miguel Uribe Turbay, recordó un momento emotivo: “Es un país muy especial”

El subsecretario de Estado participó en las honras fúnebres del senador y aprovechó la ocasión para visitar los restos de unos familiares donde fue enterrado el precandidato.

14 de agosto de 2025, 12:35 a. m.