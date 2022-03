Conductor, presuntamente ebrio, atropelló a un niño en La Unión, Valle

El menor, campeón nacional de motocross, no podrá seguir compitiendo por un tiempo.

En el Valle del Cauca, un conductor, al parecer bajo los efectos del alcohol, atropelló a un niño de 11 años de edad, quien según sus familiares y conocidos se perfilaba como todo una promesa del motocross en el departamento.

El menor, identificado como Miguel Ángel López, tras el accidente, quedó gravemente herido. Los médicos confirmaron que tuvieron que hacer una intervención quirúrgica inmediatamente en sus piernas.

“Aparece esta persona que se ve claramente en el video que va borracho; a él le hicieron prueba física, pero no de alcoholemia. En el hospital no se la hicieron que porque no están preparados para eso”, señaló Jhonier López, padre del menor.

El responsable logró huir del hospital, a pesar de que la comunidad, indignada por lo sucedido, intentó retenerlo antes de que escapara. Sin embargo, este individuo continúa fugitivo: “El señor nunca apareció, intentó escaparse, pero la gente le dijo que no se fuera”, afirman testigos a Blu Radio.

El niño, que aún se encuentra bajo supervisión médica, ha sido campeón nacional de motocross y ha ocupado dos veces el primer lugar en copas latinoamericanas.

Un niño de 10 años perdió la vida por el volcamiento de un bicitaxi en Bosa

El pasado 2 de febrero se dio a conocer un video en el que un bicitaxi, de los que acostumbran a prestar los servicios a los usuarios en algunas estaciones de TransMilenio de la ciudad, se volcó luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

En el momento del accidente, que ocurrió en el barrio Bosa Brasil, en la localidad de Bosa, al sur occidente de la ciudad, el bicitaxista estaba movilizando a un niño de 10 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos.

Según se puede ver en el video de la cámara de seguridad que captó lo sucedido, el accidente ocurrió el pasado 31 de enero hacia la 1:00 p. m.

El bicitaxi se volcó justo en el momento en el que un bus del Sitp pasaba por su lado, pero no se sabe con exactitud si el volcamiento se generó por un choque con este vehículo o por el exceso de velocidad.

Los bicitaxis son vehículos de dos tiempos que pueden llegar a alcanzar velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, sin ningún sistema de seguridad ni activas ni pasivas, explicó a Citytv Alexánder Reyes, experto en movilidad.

No sería el único accidente que se ha reportado en la ciudad por el volcamiento de estos mototaxis. Lo preocupante del caso es que la mayoría de estos vehículos no cuenta con pólizas de seguro ni Soat para responder a los usuarios en caso de accidentes.

Tras conocerse el video, desde el Concejo de Bogotá cuestionaron a la alcaldesa de Bogotá por la falta de medidas para poder controlar el transporte ilegal en la ciudad.

“La semana pasada exigí al Distrito medidas ante este transporte ilegal, pero como por variar acá no pasa nada. Señora alcaldesa Claudia López, ¿qué más tiene que pasar en la ciudad para que empiece a gobernar?”, afirmó la concejal Diana Diago, del Centro Democrático.

De acuerdo con la cabildante, el bicitaxismo sigue sin control alguno en Bogotá. Indicó que se convirtió en una opción laboral para muchos, pero debe ser controlado porque frente a accidentes y contravenciones nadie les responde a los ciudadanos.