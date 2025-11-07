Suscribirse

Nación

Contralor general se pronuncia sobre el estado de abastecimiento del ACPM en el país: “Está muy cerca de perder la autosuficiencia”

El funcionario público se pronunció durante el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
7 de noviembre de 2025, 6:52 p. m.
Carlos H. Rodríguez Contralor general
Carlos H. Rodríguez, contralor general. | Foto: guillermo torres-semana

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó un análisis sobre la crítica situación del abastecimiento, el déficit del FEPC y los desafíos para la autosuficiencia energética del país en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas 2025.

Durante su pronunciamiento, el funcionario reafirmó que “el país necesita una política pública sólida y moderna para el sector de estaciones de servicio, que reconozca su papel estratégico y promueva su formalización”.

Rodríguez Becerra aseguró también que desde la Contraloría se establecieron una serie de directrices para el ejercicio de un control fiscal permanente en los diferentes componentes de la cadena de abastecimiento.

Contexto: Jorge Enrique Robledo arremete contra Gustavo Petro por aumento en los precios de la gasolina: “En Bogotá vale más que en Miami”
Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.
Para el funcionario, el país necesita tomar medidas urgentes. | Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Así mismo, señaló que en términos de abastecimiento, hasta 2015, en el país se importaba menos del 2 % de la gasolina y “desde ese año se puede afirmar que perdimos la autosuficiencia, pues la demanda excede lo que son capaces de producir Barrancabermeja y Cartagena”.

YouTube video player

El contralor continuó afirmando que las importaciones gasolina han venido en aumento, representado actualmente casi el 20 % de la demanda, en cuanto al ACPM, “el país se encuentra muy cerca de poder perder la autosuficiencia, ya que actualmente se está consumiendo el 100 % de la producción nacional”.

Contexto: Gasolina en Colombia, más cara que en el entorno internacional: ahora está subsidiando al diésel

Sobre las premisas anteriores, el contralor aseguró que algunas de las consecuencias que esto tendrá en la política pública será la reducción en la capacidad de maniobra del país para establecer el precio interno “que debe reflejar la realidad económica del mercado internacional e implica considerables erogaciones vía subsidios los cuales están atados a internacionales”.

Durante su pronunciamiento, el funcionario continuó asegurando que en Colombia el precio de la gasolina y el ACPM son temas sensibles y que ha “dado la directriz de hacer un especial seguimiento a la política de precios y al fondo de estabilización”.

Contexto: Nuevo golpe para conductores: esto subirá precio de la gasolina y del ACPM desde este primero de febrero
Colombia; Paro Nacional Camionero, por el incremento de valor del ACPM. Recorrido Yumbo Cali. foto José L Guzmán. El País
Imágenes del paro camionero. | Foto: El País

Otro tema delicado abordado por el funcionario fue el del posible efecto del narcotráfico y la demanda del combustible, “encontramos que no es algo menor. Estimamos que esta actividad ilegal puede estar consumiendo entre el 4 y el 12 % de la demanda nacional de gasolina”, aseguró.

Finalmente, el contralor mencionó la importancia de la transición energética y la reducción gradual de la dependencia de combustibles fósiles mediante la incorporación de fuentes sostenibles y tecnologías limpias, como las fuentes de energías renovables y los sistemas de bajas emisiones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados

2. Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora exacta y canal para ver jugar a Luis Díaz en Bundesliga

3. Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

4. En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

5. Gustavo Petro dio a conocer el país que lo declaró “persona no grata”: el mensaje generó revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GasolinaACPMContraloría General de la Nación

Noticias Destacadas

Actos conmemorativos del 40 aniversario del holocausto del Palacio de Justicia Noviembre 7 de 2025

En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

Redacción Semana
Carlos H. Rodríguez Contralor general

Contralor general se pronuncia sobre el estado de abastecimiento del ACPM en el país: “Está muy cerca de perder la autosuficiencia”

Redacción Nación
Mujeres en Nariño trabajan con proyectos agrícolas productivos impulsados por la representante Teresa Enríquez

Mujeres de Nariño siembran futuro con arándanos: la apuesta de la congresista Teresa Enríquez por la asociatividad campesina

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.