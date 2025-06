CRA negó nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá y la ciudad ya no podrá implementar áreas de servicio exclusivo: ¿qué dice el Distrito?

De acuerdo con la CRA, el modelo ASE no demostró ser indispensable para ampliar la cobertura del servicio en zonas con mayor concentración de población de menores ingresos. Asimismo, señalaron en el documento oficial con la decisión que el modelo financiero propuesto por la Uaesp presentó inconsistencias y errores en su validación, y no evidenció cómo se traducirían en menores costos para los usuarios.

La entidad reguladora destacó también que la documentación presentada no cumplió con los estándares normativos y que, además, la Uaesp no solicitó audiencias públicas para sustentar la propuesta. Igualmente, la CRA fue enfática en que los recicladores de oficio, cuya actividad está protegida por el Decreto 1381 de 2024, mantendrían su exclusividad independientemente del modelo adoptado.

“La justificación de las áreas de servicio exclusivo en razón de la proyección del aumento en el número de usuarios de menores ingresos del servicio de aseo en Bogotá, y su posible localización, no se ajusta a las exigencias de las disposiciones vigentes. No se demostró que el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) sea indispensable para garantizar la ampliación de cobertura. El modelo financiero presenta inconsistencias y errores, que no hacen viable su validación. El esquema presentado no evidencia los beneficios que obtendrían los usuarios por efectos de menores costos asociados con mayores eficiencias. El modelo propuesto incorpora en la tarifa actividades que no se pueden cobrar a los usuarios.”, señala la comunicación.