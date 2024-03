Delincuentes disfrazadas de niñeras, estas son las historias

No todas las familias cuentan con una red de apoyo cercana como abuelos, tíos o amigos de confianza, “y en realidad es que no es obligación de ellos ayudarlos a criar y tienen su propio rol que es el jugar y mimarlos cuando estén de visita “, dice Ana Pinzón, una ingeniera civil que el 10 de julio vio nacer a su pequeña hija en una clínica de Bogotá.

“Nos enseñó a bañarla, era dulce con la niña. Incluso tenía unos detalles muy lindos con nosotros. Un día recuerdo que me preparó unos jugos para que me bajara más leche y a mi esposo le daba tips de crianza”, recuerda la ingeniera, que define esa etapa como la época de anzuelo para conquistar la carnada.

No todas las “niñeras” que se dedican a delinquir les apuestan a robos millonarios, por el contrario, una de las modalidades más rentables se da a cuenta gotas. Gloria tuvo gemelos hace año y medio, la noticia llenó de alegría a su grupo social, por lo que sus bebés recibieron muchos regalos, la nana vio tantos que pensaba que no estaban cuantificados, pero en realidad Gloria tenía una hoja de excel con el listado completo para evitar que los niños no disfrutasen de todos los detalles y sobre todo la ropa no se le quedara sin estrenar.