Denuncian atentado contra dirigente del Pacto Histórico en Cesar: vehículo en el que se movilizaba recibió 8 impactos de bala

La dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar, Alexandra Pineda, fue víctima en las última horas de un atentado armado en la vía que comunica a San José de Oriente con Manaure.

“En un acto criminal fui atacada junto con las personas que me acompañaban en el recorrido entre San José de Oriente y Manaure. Resultamos ilesos, aunque los impactos de bala alcanzaron nuestro vehículo en varias partes”, señaló la dirigente del Pacto Histórico.

Ocho impactos de bala recibió el carro en el que se movilizaba la dirigente del Pacto Histórico Alexandra Pineda. | Foto: @AlexandraPinor

Según explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien se solidarizó con lo ocurrido, fueron en total ocho impactos de bala los que se estrellaron contra el vehículo en el que se movilizaba, uno de ellos en la llanta.

“Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar. Gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que está a salvo. Pero esto no puede quedar impune”, señaló Sanguino.

El jefe de la cartera laboral señaló que desde el Ministerio del Trabajo solicitan a las autoridades del país “una investigación rigurosa y resultados concretos. No permitiremos que el miedo silencie las voces que luchan por la dignidad laboral y la paz territorial”.

No nos callarán, seguiremos trabajando con más fuerza y más convicción por transformar las realidades de nuestra gente. Lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero.



Nuestro… pic.twitter.com/QXZB4vEdz9 — Alexandra Pineda (@AlexandraPinor) September 7, 2025

“No nos callarán, seguiremos trabajando con más fuerza y más convicción por transformar las realidades de nuestra gente. Lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar, no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero”, señaló Pineda.

Y agregó: “Nuestro departamento tiene que cambiar, y no podemos dejarnos amedrentar por quienes con sus acciones violentas están demostrando que no quieren permitir que otras personas lleguemos a construir un departamento con justicia y dignidad”.

La dirigente del Pacto Histórico agradeció las muestras de solidaridad que expresaron desde diferentes sectores e insistió en que continuar con su labor en el departamento del Cesar.

Entre las voces de apoyo se encuentra el aspirante a la presidencia Gustavo Bolívar, quien señaló que hace dos días se había reunido con la precandidata del Pacto Histórico a la Cámara, quien salió ilesa del atentado.

“Saben que van a perder una curul en Cesar y nos quieren asustar. No lo lograrán. Toda mi solidaridad”, expresó el exfuncionario en su cuenta de X.

El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar @AlexandraPinor, con quien nos reunimos hace dos días, fue abaleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar.

Afortunadamente ella y su comitiva salieron ilesas.

Saben que van a perder una… pic.twitter.com/rG28CpzjpW — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 7, 2025

La senadora y también precandidata Gloria Flórez también se pronunció sobre el atentado a Pineda. “Recibo con profunda preocupación la noticia del atentado perpetrado contra Alexandra Pineda en el Cesar”.

Manifestó que la dirigente de la colectividad “es una lideresa de Colombia Humana, mujer comprometida con el proyecto del cambio y que ha desempeñado un trabajo ejemplar para entregar la tierra al campesinado”.

Finalmente, denunció que “hace tiempo viene siendo víctima de amenazas y hostigamientos. Exijo a las autoridades la protección de su vida y su integridad”.

Recibo con profunda preocupación la noticia del atentado perpetrado contra Alexandra Pineda @AlexandraPinor el Cesar.



Alexandra es una lideresa de Colombia Humana, mujer comprometida con el proyecto del cambio que ha desempeñado un trabajo ejemplar para entregar la tierra al… pic.twitter.com/di8UVRQsUp — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) September 7, 2025