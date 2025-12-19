“Desdibujan la orden judicial”: nueva rectificación al presidente Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos 

El fiscal Mario Burgos logró que el presidente de la república, Gustavo Petro, rectificara sus declaraciones respecto a diferentes señalamientos en los que advirtió que el funcionario de la Fiscalía estuvo a órdenes de narcotraficantes, en la investigación que él mismo lideró y por el asesinato del también fiscal Marcelo Pecci en la ciudad de Cartagena.

Fueron varias órdenes de jueces advirtiendo al presidente de la república que tenía que rectificar sus declaraciones y señalamientos en contra del funcionario de la Fiscalía y de alguna manera lo hizo; sin embargo, para el afectado, que en este caso es el fiscal Mario Burgos, no fueron suficientes e insistió en una nueva rectificación.

El presidente Gustavo Petro nuevamente debe rectificar. Foto: Presidencia

En una nueva decisión, el juzgado 54 administrativo de Bogotá le ordenó otra vez al presidente de la república rectificar sus declaraciones en las condiciones que se exigió en un principio y que para el despacho no fue suficiente con las publicaciones que hizo Gustavo Petro, a través de sus redes sociales. La jueza advierte que esas rectificaciones del presidente “desdibujan la orden judicial”.

“Estudiadas las órdenes de rectificación proferidas en este asunto, versus las rectificaciones emitidas por el Presidente de la República, se observa que estas desdibujan la orden judicial inicial, sentencia de 28 de agosto de 2025 y lo dispuesto en auto de 6 de octubre de 2025, comoquiera que el punto que no se debe perder de vista es si con las declaraciones realizadas por el Presidente, objeto de rectificación, se afectó el buen nombre del Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”, señala la decisión.

Advierte el despacho que la rectificación del presidente de la república descartó sanciones o condena en contra del fiscal Mario Burgos, pero insiste en las supuestas investigaciones que cursan en contra del funcionario de la fiscalía cuando esto no es cierto y, por tanto, esa rectificación conduce a más confusiones y atenta contra el buen nombre del funcionario.

“Induce a quienes vieron y escucharon las rectificaciones a indicar que sus apreciaciones objeto de aclaración o rectificación están basadas en esas investigaciones, cuando se encuentra comprobado que ninguna de esas investigaciones está relacionada con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci o con investigaciones por narcotráfico”, señala la decisión.

La decisión del juzgado le advierte al presidente de la república que la rectificación tiene que ser conforme a lo ordenado el pasado seis de octubre y no puede desviarse con nuevos señalamientos o apreciaciones que defiende en derechos fundamentales como la libertad de expresión.

El fiscal Mario Burgos no ha pasado desapercibido para el presidente Petro. Foto: Semana

“No debe perderse de vista que los derechos al buen nombre y honra son el límite del derecho a la libre expresión, por lo que, sobre el argumento de ser respetuosos de la libre expresión, no se puede dañar el buen nombre y la honra de una persona”, advierte la decisión.

Así las cosas, el presidente de la república tendrá que rectificar sus declaraciones en las condiciones que exige el auto del juzgado y a través de los canales correspondientes, que para el caso son las redes sociales del primer mandatario y el Consejo de Ministros, en el que tendrá que advertir que en contra del fiscal Mario Burgos no hay investigaciones que lo relacionen con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.