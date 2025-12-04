Destituyen por 20 años a funcionario de la Rama Judicial que creó nómina paralela para conseguir pagos por $500 millones

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial seccional Bolívar destituyó e inhabilitó por 20 años a un funcionario de la rama judicial que creó una nómina paralela en septiembre de 2021 para dirigir el pago de por los menos 500 millones de pesos a su bolsillo.

La alta corte puso al descubierto un entramado de corrupción para desfalcar el erario público que lideró Larry López Ospino, un profesional universitario grado 11 vinculado desde enero de 2018 al área de recursos humanos de la Rama Judicial en Cartagena.

Esta es la decisión del fallo de 700 páginas. | Foto: No

Desde la Comisión lo señalaron como el responsable de crear una nómina paralela en septiembre de 2021 que permitió que personas no vinculadas a la Rama recibieran pagos indebidos por servicios que no existían.

Esa situación fue puesta en conocimiento por Hernando Sierra Porto, director Seccional de la Administración Judicial de Cartagena y quien finalmente decidió poner en conocimiento este grave caso ante la justicia disciplinaria.

La investigación permitió establecer que López Osorio ingresó a través del aplicativo Efinómina los nombres de esas personas, a las cuales fueron girados los recursos del Tesoro Nacional, creando cargos falsos para soportar el millonario desvío de dinero que estaba haciendo.

La alta corte confirmó: “Se comprobaron pagos a por lo menos 6 personas por cerca de 500 millones de pesos, que al final resultaron apropiados por el empleado judicial, pues se comprobó que los primeros “beneficiarios” del fraude giraron los recursos al empleado judicial”.

Mauricio Rodríguez Tamayo Presidente de la Comisión de Disciplina Judicial | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además de la dura sanción disciplinaria, al funcionario también le abrieron un procesa penal por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Larry López Osorio finalmente aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía pero en total fueron 12 personas vinculadas a esta investigación que destapó una olla de corrupción que se venía cocinando en el sector justicia desde hace varios años.

Desde la Comisión de Disciplina explicaron: “Se logró establecer que el desvío de recursos se venía presentando desde 2016, es decir, antes de que el hoy sancionado llegara a hacerse cargo de los asuntos laborales de la Administración de Justicia, razón por la cual fueron vinculadas más personas a la investigación”.