Suscribirse

Nación

Destituyen por 20 años a funcionario de la Rama Judicial que creó nómina paralela para conseguir pagos por $500 millones

Larry López Osorio era profesional universitario grado 11 del área de recursos humanos en Cartagena.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 12:46 p. m.
Juez
La Comisión de Discplina Judicial seccional Bolívar destapó el entramado de corrupción. | Foto: Getty Images

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial seccional Bolívar destituyó e inhabilitó por 20 años a un funcionario de la rama judicial que creó una nómina paralela en septiembre de 2021 para dirigir el pago de por los menos 500 millones de pesos a su bolsillo.

La alta corte puso al descubierto un entramado de corrupción para desfalcar el erario público que lideró Larry López Ospino, un profesional universitario grado 11 vinculado desde enero de 2018 al área de recursos humanos de la Rama Judicial en Cartagena.

No
Esta es la decisión del fallo de 700 páginas. | Foto: No

Desde la Comisión lo señalaron como el responsable de crear una nómina paralela en septiembre de 2021 que permitió que personas no vinculadas a la Rama recibieran pagos indebidos por servicios que no existían.

Esa situación fue puesta en conocimiento por Hernando Sierra Porto, director Seccional de la Administración Judicial de Cartagena y quien finalmente decidió poner en conocimiento este grave caso ante la justicia disciplinaria.

La investigación permitió establecer que López Osorio ingresó a través del aplicativo Efinómina los nombres de esas personas, a las cuales fueron girados los recursos del Tesoro Nacional, creando cargos falsos para soportar el millonario desvío de dinero que estaba haciendo.

La alta corte confirmó: “Se comprobaron pagos a por lo menos 6 personas por cerca de 500 millones de pesos, que al final resultaron apropiados por el empleado judicial, pues se comprobó que los primeros “beneficiarios” del fraude giraron los recursos al empleado judicial”.

Mauricio Rodríguez Tamayo
Mauricio Rodríguez Tamayo Presidente de la Comisión de Disciplina Judicial | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además de la dura sanción disciplinaria, al funcionario también le abrieron un procesa penal por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Larry López Osorio finalmente aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía pero en total fueron 12 personas vinculadas a esta investigación que destapó una olla de corrupción que se venía cocinando en el sector justicia desde hace varios años.

Contexto: Radican queja disciplinaria contra el abogado Miguel Ángel del Río por el caso del narcochofer

Desde la Comisión de Disciplina explicaron: “Se logró establecer que el desvío de recursos se venía presentando desde 2016, es decir, antes de que el hoy sancionado llegara a hacerse cargo de los asuntos laborales de la Administración de Justicia, razón por la cual fueron vinculadas más personas a la investigación”.

El proceso también dejó en evidencia la forma en que López pedía vacaciones de “forma discontinua” lo que le permitió no afectar su liquidación, pero sí terminó con una destitución e inhabilidad de 20 años para ejercer cualquier cargo público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

2. Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

3. Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

4. Dani Duke destapó confesión sobre Álvaro Uribe Vélez y dejó en evidencia detalle de La Liendra: “Lo que él diga es ley”

5. Fátima Bosch se sinceró y dejó claro si piensa renunciar a ser Miss Universe; fue contundente: “Verdad solo hay una”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Comisión de disciplina judicialCórdobaCartagenaConsejo Superior de la Judicatura

Noticias Destacadas

Juez

Destituyen por 20 años a funcionario de la Rama Judicial que creó nómina paralela para conseguir pagos por $500 millones

Redacción Semana
Liliana Cruz Buitrago y su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía de Chiscas, en Boyacá.

Revelan audio que mujer envió antes de morir por disparo, presuntamente, de su esposo, un policía: encontraron delicado detalle en cuerpo

Redacción Nación
La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard.

Se conoce lo que hizo Jean Claude Bossard antes de ser asesinado en robo en Bogotá: su padre contó hacia dónde iba cuando lo mataron

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.