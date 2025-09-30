Polémica en la Comisión de Disciplina Judicial por investigación a jueza que sube videos bailando a sus redes sociales

SEMANA confirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), seccional Caquetá abrió una investigación disciplinaria a la jueza María Ángela Cabrera, después de que llegó una queja en su contra por subir videos aparentemente subidos de tono a sus redes sociales, lo que afectaría la imagen de un funcionario de la rama judicial.

Desde la alta corte explicaron que el caso arrancó después de la queja disciplinaria que alertaba una supuesta violación al régimen disciplinario, por exponer contenidos a través de sus redes sociales, específicamente de una cuenta en TikTok.

Tiempo después, el magistrado Manuel Enrique Flórez le compulsó copias para abrir una segunda investigación, por presunta violación a la reserva, tras revelar en sus redes datos sobre la primera investigación que fue abierta a partir de la queja disciplinaria.

Es decir, la jueza Marianela Cabrera ahora es investigada por el contenido que sube a redes sociales personales, y por dar información a través de esas plataformas sobre el proceso disciplinario que avanza en su contra.

El 9 de diciembre del año pasado, la funcionaria de la rama judicial publicó un video en TikTok cuestionando que “nunca me imaginé que tuviera que defender mi dignidad, mi autonomía personal y mi libre autodeterminación de la administración de justicia”.

Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

De hecho, la misma jueza Cabrera publicó la polémica que generó esta investigación, y hasta los mensajes de solidaridad que le enviaron otros abogados litigantes como Iván Cancino.

“Dos ciudadanos, supuestamente preocupados, presentan queja disciplinaria porque les parece que usa ropa muy sugestiva, y además, porque utiliza el tiempo del despacho en hacer videos. El problema es que haya tenido eco”, criticó Cancino sobre la decisión de la CNDJ.

Después de toda esta controversia, la jueza Cabrera viene manifestando que es una funcionaria “defendiéndose del machismo y misoginia al interior de la Rama Judicial”, revelando que fue víctima del conflicto armado junto a su familia.

SEMANA se contactó con la jueza, y explicó que con la investigación, el magistrado Flórez realizó “una inspección de tres horas con un ingeniero de sistemas y una auxiliar a mi perfil de TikTok y descargaron más de 40 videos para interrogar a los testigos. Me imagino que considera los videos inmorales”.