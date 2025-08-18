Suscribirse

Ejército responde a Procuraduría tras abrir investigación por incidente entre militares y la senadora Aida Quilcué: “No es justo”

El ente de control anunció el pasado sábado la apertura de una indagación disciplinaria por supuestas irregularidades de militares contra la caravana de la congresista.

Redacción Nación
18 de agosto de 2025, 12:22 p. m.
La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente.
La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente. | Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X @ColombiaOscura_

Sigue la polémica alrededor del incidente que ocurrió el pasado viernes 15 de agosto entre un grupo de militares motorizados y la senadora Aida Quilcué, en momentos en que la congresista se movilizaba con su caravana de seguridad por una vía ubicada en jurisdicción de la vereda Panorama, del municipio de La Plata, Huila.

En un video se observa la molestia de la senadora con los militares por la manera como, según ella, la abordaron los militares que ejercían controles de seguridad en la zona.

En uno de los apartes del video se escucha a la senadora decirle a uno de los militares: “Yo soy senadora de la República (…) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, mientras el uniformado le responde que “nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

Contexto: Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

Tras ese incidente, la Procuraduría General anunció el pasado sábado 16 de agosto, que daba inicio a una indagación disciplinaria “por presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer, por miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza en contra de la senadora Aída Quilcué”.

Posteriormente, el Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, de la Quinta División, emitió un comunicado en respuesta a la Procuraduría.

En uno de los apartes del documento, el Ejército recordó al ente de control que los militares que adelantaban controles en la vía donde fue abordada la senadora actuaron siempre con profesionalismo y en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Por lo tanto, resaltaron que “no es justo que se estigmatice y se polarice el actuar de quienes con sus propias vidas enfrentan la violencia que generan los diferentes factores de inestabilidad en el territorio nacional”.

Contexto: Senadora Aida Quilcué se pronunció tras incidente con militares y les recordó la muerte de su esposo: “Lo cometió el Ejército”

Y agregó: “Este Comando reafirma que las operaciones militares se enmarcan en el absoluto respeto a la Constitución, las leyes, la doctrina militar y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; por ello, cada uno de los integrantes de la institución ha sido, es y seguirá siendo respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos que residen en el territorio colombiano”.

No obstante, indican que el Ejército será respetuoso y colaborará con las autoridades competentes, entregándoles la información que requieran para esclarecer lo ocurrido entre los militares y la congresista Quilcué.

“La institución respetuosa del Estado Social de Derecho y de la independencia de poderes acatará las decisiones que se deriven de los procesos en curso y mantendrá su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la nación”, advirtió en el comunicado.

