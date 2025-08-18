Ejército responde a Procuraduría tras abrir investigación por incidente entre militares y la senadora Aida Quilcué: “No es justo”

Sigue la polémica alrededor del incidente que ocurrió el pasado viernes 15 de agosto entre un grupo de militares motorizados y la senadora Aida Quilcué, en momentos en que la congresista se movilizaba con su caravana de seguridad por una vía ubicada en jurisdicción de la vereda Panorama, del municipio de La Plata, Huila.

En un video se observa la molestia de la senadora con los militares por la manera como, según ella, la abordaron los militares que ejercían controles de seguridad en la zona.

En uno de los apartes del video se escucha a la senadora decirle a uno de los militares: “Yo soy senadora de la República (…) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, mientras el uniformado le responde que “nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

Tras ese incidente, la Procuraduría General anunció el pasado sábado 16 de agosto, que daba inicio a una indagación disciplinaria “por presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer, por miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza en contra de la senadora Aída Quilcué”.

Posteriormente, el Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, de la Quinta División, emitió un comunicado en respuesta a la Procuraduría.

#OPINE. "¿Ud no sabe quién soy yo?" Senadora del dpto/Cauca, Aída Quilcué, protagonizó una confrontación con integrantes del @COL_EJERCITO luego de que los uniformados, dentro de sus funciones de control, detuvieran los vehículos en los que se desplazaba para solicitar documentos pic.twitter.com/IeQjiOjpIB — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 16, 2025

En uno de los apartes del documento, el Ejército recordó al ente de control que los militares que adelantaban controles en la vía donde fue abordada la senadora actuaron siempre con profesionalismo y en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Por lo tanto, resaltaron que “no es justo que se estigmatice y se polarice el actuar de quienes con sus propias vidas enfrentan la violencia que generan los diferentes factores de inestabilidad en el territorio nacional”.

Y agregó: “Este Comando reafirma que las operaciones militares se enmarcan en el absoluto respeto a la Constitución, las leyes, la doctrina militar y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; por ello, cada uno de los integrantes de la institución ha sido, es y seguirá siendo respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos que residen en el territorio colombiano”.

No obstante, indican que el Ejército será respetuoso y colaborará con las autoridades competentes, entregándoles la información que requieran para esclarecer lo ocurrido entre los militares y la congresista Quilcué.

“La institución respetuosa del Estado Social de Derecho y de la independencia de poderes acatará las decisiones que se deriven de los procesos en curso y mantendrá su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la nación”, advirtió en el comunicado.