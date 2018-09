El 'cerebro' en la búsqueda del Galeón San José le gana round a la Procuraduría

Tras dar con las coordenadas exactas del Galeón San José, el presidente Juan Manuel Santos presentó a Ernesto Montenegro Pérez como el hombre que lideró la búsqueda del tesoro sumergido más importante de la humanidad. "No hay ningún colombiano que sepa más que el doctor Montenegro en estos asuntos; es el único experto colombiano titulado en patrimonio cultural sumergido y no en cualquier escuela", fueron algunos de los elogios del primer mandantario.



Puede leer: Declaran ilegal el nombramiento del líder de búsqueda del Galeón San José

El perfil de este funcionario, primero subdirector técnico y luego director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no resultó ser de la simpatía de Leandro Ramos, procurador delegado para la vigilancia preventiva, que desde ese momento emitió una serie de trinos en su cuenta personal leandroramos@pd_fun_publica. Fueron varios mensajes, algunos réplicas a los trinos de periodistas y otros de creación personal.



Uno de estos mensajes fue publicado el 19 de mayo del año 2018 cuando dijo: "Toda una máxima para quien ocupa ilegalmente ese cargo desde el primer minuto, cree que aún que podrá expoliar el Galeón San José y simula ser arqueólogo". Dicho tuit fue eliminado días más tarde de la cuenta. Sin embargo, haber borrado el trino no fue suficiente para el director del Icanh que emprendió acciones penales en contra del funcionario.



En una acción de tutela que acaba de ser resuelta por un juez de Bogotá, el alto funcionario pidió que Ramos se rectifique de la información difundida en sus redes sociales y ofrezca disculpas por dañar su buen nombre y honra. También que se abstenga de publicar información que falta a la verdad y viola sus derechos fundamentales, así como información que está sujeta a reserva, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones disciplinarias que se adelantan sin que hasta el momento se tenga conclusiones al respecto.



La primera en dar un paso al costado frente a la actuación de Ramos, fue la Procuraduría, que en su contestación a la acción de tutela expresó que las manifestaciones emitidas por el funcionario fueron a título personal desde su cuenta de Twitter particular, no de la entidad.



Respecto a otras publicaciones, en donde Ramos replica mensajes de periodistas por los requisitos de nombramiento de Montenegro para ejercer su cargo, el juzgado consideró que no hay lugar para determinar la falta.





"El juez tampoco encontró fundado el recurso ya que no constituye una violación a la debida reserva de los derechos del actor, ya que este mensaje fue difundido por una periodista de la cual no se puede presumir que fue una filtración, no correspondiendo a esta acción su estudio porque quien obtuvo y publicó la información no fue el aquí accionante y de ser falso debe ser tal periodista la que debe responder".

Sin embargo, en lo que respecta al trino antes mencionado, el juzgado de Bogotá le halló la razón por lo que le ordena al procurador delegado que rectifique. Dice la autoridad judicial que al confrontar la hoja de vida y la certificación del ICANH que se encuentra en el expediente, encontró que el nombramiento no ha sido declarado ilegal y que la investigación disciplinaria no ha concluido.



Hace unas semanas, la Procuraduría envió una carta al Ministerio de Cultura en la que aseguraba que Montenegro estaba incumpliendo con su obligación legal de presentar ante la entidad la homologación del título de posgrado obtenido en el exterior, el cual fue evaluado y se tuvo en cuenta para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder al cargo de subdirector y posteriormente al de director. En contestación, la ministra aseguró que es requisito para el cargo directivo contar con título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas afines y 52 meses de experiencia profesional relacionada. En consecuencia, para el ascenso, dijo Mariana Garcés, se acudió a la alternativa legal de hacer valer la experiencia de Montenegro en cambio del título de posgrado en la modalidad de maestría o especialización.

Mientras se resuelve esta tensión sobre uno de los cerebros de la búsqueda del galeón, el juzgado tuteló los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación del actual director del ICANH y dio 48 horas para realizar la rectificación, aclarando que no hay evidencias disponibles sobre la supuesta ilegalidad del nombramiento de Montenegro.