Fue el día de la pérdida del liderato de LaLiga de España para Real Madrid. Girona, con el colombiano, Yáser Asprilla, el cual ingresó al segundo tiempo, le sacó dos puntos a los blancos en su visita al estadio Montilivi.

Al término de los 90 minutos se dio un empate 1-1, que pudo haber sido peor para los blancos de no haber aparecido el gol de Kylian Mbappé de penal al minuto 67.

LaLiga cambia de dueño

Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación.

Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.

Son ya tres los empates consecutivos que lleva el equipo de Xabi Alonso en el campeonato español (Rayo y Elche, antes de este domingo), lo que arroja muchas dudas sobre el estado del equipo, que sufrió además en el miércoles de esta semana para sacar adelante (4-3) su visita al Olympiakos en la Liga de Campeones.

Un certero disparo del marroquí Azzedine Ounahi había adelantado al Girona al borde del descanso (minuto 45) y el Real Madrid solo pudo empatar con un penal, provocado por el brasileño Vinícius Jr y transformado por Kylian Mbappé.

El astro francés suma así su decimocuarto gol de esta Liga, destacándose todavía más en lo alto de la tabla de máximos anotadores, donde sus primeros perseguidores están a seis tantos.

Mbappé cierra una gran semana en el plano individual, después de haber firmado los cuatro goles de su equipo en el triunfo europeo en Atenas, pero el balance general queda empañado por la sensación de crisis que rodea a su equipo.

Asprilla va alzando el vuelo

Colombia tiene en Yáser Asprilla uno de los talentos de mayor magia de cara a la próxima Copa del Mundo. De a poco, este joven de apenas 20 se ha ganado un lugar en la Tricolor, y en Girona va sumando minutos por decisión de su entrenador, Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Este domingo ante el todopoderoso Real Madrid nada más fueron 19 minutos, pero le bastaron para obtener una calificación de 7.0 puntos.

Yaser Asprilla, figura de Girona y la Selección Colombia

En ese tramo de partido que le dieron hizo tres pases claves, tocó apenas 11 veces el balón y tuvo un 100% de efectividad en lo que respecta a centros, filtraciones de balón y juego colectivo con sus compañeros de ataque.

También se le vio aplicado en el aspecto defensivo, donde recuperó el esférico en tres oportunidades para salvar el punto con el que Girona se pone con los mismos 12 puntos de Osasuna en el puesto 17 (fuera del descenso).

Seguir con este nivel ascendente para Asprilla, le podría ser suficiente para que Néstor Lorenzo lo cite al próximo Mundial. En las recientes dos fechas de amistosos estuvo y sumó minutos.