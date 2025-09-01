Deportes
Equipo de Premier League ofertó por Yaser Asprilla: esta fue la respuesta de Girona
Yaser Asprilla tiene apenas 21 años y no tiene la titularidad asegurada en Girona.
El Everton de la Premier League, donde jugó James David Rodríguez, está interesado en contar con los servicios del mediocampista ofensivo/extremo Yaser Asprilla.
El equipo azul de Liverpool, de hecho, realizó una ofertada para fichar al exjugador de Envigado FC. Girona, donde juega actualmente el colombiano, respondió a la propuesta.
De acuerdo con Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, la respuesta de Girona, donde también juega Jhon Solís, no fue positiva, ya que, rechazó la oferta.
Lille de Francia también hizo lo suyo y realizó una oferta por el exfutbolista del Watford de Inglaterra. Sin embargo, tampoco se aceptó. Sunderland inglés y Benfica de Portugal, donde milita el mediocampista Richard Ríos, también buscaron a Asprilla en este mercado de fichajes.
“#Girona rechazó en las últimas horas una oferta de #Everton por Yaser Asprilla (21). También ayer una del #Lille. El colombiano no se moverá en este mercado #Benfica y #Sunderland lo buscaron, pero no hicieron propuesta por las altas cifras que pretende el ‘City Group’”, dijo Sierra, a través de su cuenta oficial de X.
De esta manera, el colombiano Yaser ASsprilla seguirá su carrera deportiva en Girona de España, que hará todo lo posible por dar la sorpresa en la presente edición de LaLiga.
🚨 #Girona rechazó en las últimas horas una oferta de #Everton por Yaser Asprilla (21). También ayer una del #Lille. El colombiano no se moverá en este mercado 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2025
👀 #Benfica y #Sunderland lo buscaron, pero no hicieron propuesta por las altas cifras que pretende el 'City Group'
Entre otras cosas sobre jugadores colombianos en el exterior, este lunes, 1 de septiembre, el defensa central Carlos Cuesta fue anunciado como nuevo jugador de Vasco da Gama de Brasil.
“El contrato incluye una opción de compra para Vasco por 5.750 millones de euros (36,6 millones de reales). En otras palabras, la transacción total, incluyendo el préstamo y la adquisición, ascendería a 8 millones de euros”, detalló Ge Globo sobre el fichaje.
“Carlos Cuesta es un defensa que juega en la banda derecha, una posición que se quedó sin plaza en la plantilla tras la marcha de João Victor. Estará cedido por un año y medio, con opción de compra”, añadió.
Vasco acerta a contratação do zagueiro Carlos Cuesta 💢— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 1, 2025
Confira os detalhes no Site Oficial. 💻
➡️ https://t.co/YjF9yu41ir
📸: Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/TMzLjkLiW6
“Cuesta fue titular con la selección colombiana en la Copa América del año pasado. Internamente, se cree que, entre todos los jugadores en la mira, es el defensa que mejor combina velocidad, fuerza y calidad en el pase. Este verano, el Vasco ha anunciado los fichajes de Thiago Mendes, Andrés Gómez, Robert Renan y Matheus França", sentenció.
Si Carlos Cuesta mantiene un buen rendimiento en Vasco Da Gama, puede que sea convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026, si es que Colombia logra la clasificación.