El clima en Colombia hoy lunes, 9 de febrero: esto reporta el Ideam sobre Bogotá

Las fuertes lluvias siguen azotando a varias regiones del país y los damnificados ya se cuentan por miles. Mientras tanto, en su reporte diario, el Ideam prevé que para hoy lunes, 9 de febrero, se registre una concentración de humedad en las regiones Pacífica, occidente de la Andina y suroriente de la Amazonia, mientras que para gran parte de la región de la Orinoquia y varias zonas del Caribe, se pronostican condiciones secas.
“Las lluvias de mayor consideración se ubicarían en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, occidente de Boyacá y de Cundinamarca, Tolima, Vaupés y Amazonas; lluvias con cantidades volumétricas moderadas se esperan en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur-occidente de Córdoba, sur de Bolivar, Santander, Norte de Santander y occidente de Meta. Lluvias de menor intensidad se estiman en sectores de Magdalena, y piedemonte amazónico, sur de Guaviare y occidente de Caquetá”, destacó el Ideam.
Así mismo, el Ideam informó que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima persistencia de cielo mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras hacia el sur del área.
El clima en Bogotá este lunes
Para hoy lunes, 9 de febrero, el Ideam prevé que en la mañana se registren condiciones secas con cielo mayormente nublado.
Entre tanto, en horas de la tarde, se presentarían lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad, mientras que durante la noche son previstas condiciones secas en gran parte de la capital, aunque no descartan lloviznas dispersas.
El pronóstico en otras ciudades del país
- Barranquilla: cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde.
- Cartagena: se espera una jornada con cielos de parcial a mayormente nublado, acompañado de lloviznas ocasionales.
- Medellín: se pronostica mayor nubosa y lluvias ligeras y sectorizadas en horas de la tarde.
- Tunja: se espera cielo mayormente nublado con prevalencia de tiempo seco.
- Bucaramanga: se espera una mañana y tarde con cielos nublados y precipitaciones ligeras en la mañana. Predominio de tiempo seco en la tarde y en la noche.
- Cali: se prevén cielo mayormente nublado con probabilidad de lloviznas en la mañana y condiciones secas para el resto de la jornada.