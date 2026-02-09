El clima en Colombia hoy lunes, 9 de febrero: esto reporta el Ideam sobre Bogotá

Las fuertes lluvias siguen azotando a varias regiones del país y los damnificados ya se cuentan por miles. Mientras tanto, en su reporte diario, el Ideam prevé que para hoy lunes, 9 de febrero, se registre una concentración de humedad en las regiones Pacífica, occidente de la Andina y suroriente de la Amazonia, mientras que para gran parte de la región de la Orinoquia y varias zonas del Caribe, se pronostican condiciones secas.

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

“Las lluvias de mayor consideración se ubicarían en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, occidente de Boyacá y de Cundinamarca, Tolima, Vaupés y Amazonas; lluvias con cantidades volumétricas moderadas se esperan en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur-occidente de Córdoba, sur de Bolivar, Santander, Norte de Santander y occidente de Meta. Lluvias de menor intensidad se estiman en sectores de Magdalena, y piedemonte amazónico, sur de Guaviare y occidente de Caquetá”, destacó el Ideam.

Así mismo, el Ideam informó que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima persistencia de cielo mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras hacia el sur del área.

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba. Foto: Defensoría del Pueblo - API

El clima en Bogotá este lunes

Para hoy lunes, 9 de febrero, el Ideam prevé que en la mañana se registren condiciones secas con cielo mayormente nublado.

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

Entre tanto, en horas de la tarde, se presentarían lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad, mientras que durante la noche son previstas condiciones secas en gran parte de la capital, aunque no descartan lloviznas dispersas.

El pronóstico en otras ciudades del país