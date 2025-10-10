El clima en Colombia para este puente del 11,12 y 13 de octubre de 2025

Viernes 10 de octubre

Para finalizar el día, se espera una disminución de las lluvias en las regiones Orinoquía y Amazonía, mientras que se prevén aumentos en la región Pacífica y su área marítima.

Se mantendrán las precipitaciones en diversos sectores de la región Andina, así como en el centro y oriente de la región Caribe y en amplios sectores del mar Caribe nacional. Los departamentos con mayores acumulados de lluvia son:

La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Antioquia, Santander, centro y norte de Norte de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, centro y oriente de Nariño, y zonas dispersas de Caquetá, Putumayo,

Meta, Guaviare y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias a diferentes horas del día.

Sábado 11 de octubre

Se espera y prevé una ligera reducción de las lluvias en las regiones Caribe y Pacífica, mientras que las precipitaciones tenderán a intensificarse en las regiones Andina y Orinoquía. La Amazonía se mantendrá con lluvias de baja a moderada intensidad. También continuarán las precipitaciones fuertes en el mar Caribe nacional.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 11 de octubre de 2025 | Foto: Ideam

Las lluvias más intensas, acompañadas de descargas eléctricas ocasionales, se esperan en los departamentos de: La Guajira, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Antioquia, Santander, Caldas, Cundinamarca, Tolima, norte de Huila, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, occidente de Casanare y Arauca, así como en zonas de Guaviare, Vaupés y Guainía. Hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo mayormente nublado con lluvias en horas de la tarde.

Domingo 12 de octubre

Para este día, seguirán los descensos de lluvia en la región Caribe, mientras que para el resto de las regiones aumentos. Las lluvias más importantes se esperan en La Guajira, Magdalena, Cesar, Antioquía, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guainía, Guaviare, Meta, y Amazonas.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 12 de octubre de 2025 | Foto: Ideam

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es posible una reducción en la nubosidad e intensidad de las lluvias.

Lunes 13 de octubre

Durante el festivo, se espera el retorno de las lluvias al centro y occidente de la región Caribe, mientras que en la Amazonía se mantendrán de baja intensidad y tenderán a disminuir hacia el occidente de la región Pacífica.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 13 de octubre de 2025 | Foto: Ideam